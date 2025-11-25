Под Челябинском водитель ВАЗ погиб, врезавшись в опору ЛЭП

В аварии погиб 21-летний водитель Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области вечером 25 ноября на автодороге «обход села Миасского» водитель автомобиля ВАЗ выехал на левую обочину и врезался в электроопору ЛЭП. В результате водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«25 ноября около 19:20 часов на автодороге „обход села Миасского“ 21-летний водитель, мужчина, управляя автомобилем „ВАЗ 21061“ при неустановленных обстоятельствах выехал на левую обочину. После он совершил наезд на электроопору ЛЭП», — сообщили в ведомстве.