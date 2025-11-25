Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Под Челябинском водитель ВАЗ погиб, врезавшись в опору ЛЭП

25 ноября 2025 в 21:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В аварии погиб 21-летний водитель

В аварии погиб 21-летний водитель

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области вечером 25 ноября на автодороге «обход села Миасского» водитель автомобиля ВАЗ выехал на левую обочину и врезался в электроопору ЛЭП. В результате водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«25 ноября около 19:20 часов на автодороге „обход села Миасского“ 21-летний водитель, мужчина, управляя автомобилем „ВАЗ 21061“ при неустановленных обстоятельствах выехал на левую обочину. После он совершил наезд на электроопору ЛЭП», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они устанавливают причины смертельного ДТП.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал