В Челябинске часть Советского района останется без воды из-за ремонта водовода
Воду отключат с 9:00 до 18:00 26 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинске 26 ноября из-за ремонта водовода временно отключат воду. Под отключение попадут 13 домов по улице Свободы, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».
«Завтра, 26 ноября, с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами на водоводе будет временно прекращено водоснабжение на улице Свободы. Под отключение попадут 13 многоквартирных домов», — сообщили в ведомстве.
Список адресов опубликовал городской водоканал. Отключены будут дома на улице Свободы под номерами 20, 22, 26, 30, 32, 40, 44, 62, 66, 83, 85а, 95, 97. Жителей района просят запастись водой, а по всем вопросам обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ».
