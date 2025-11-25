В Челябинске часть Советского района останется без воды из-за ремонта водовода

Воду отключат с 9:00 до 18:00 26 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 26 ноября из-за ремонта водовода временно отключат воду. Под отключение попадут 13 домов по улице Свободы, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

«Завтра, 26 ноября, с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами на водоводе будет временно прекращено водоснабжение на улице Свободы. Под отключение попадут 13 многоквартирных домов», — сообщили в ведомстве.