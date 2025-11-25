Логотип РИА URA.RU
В аварии с переворотом под Магнитогорском погибла девушка

25 ноября 2025 в 18:37
Никто в машине не был пристегнут (архивное фото)

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В ДТП с переворотом под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, погибла девушка-пассажир. Водитель не имел прав, сообщили подробности аварии в пресс-службе областной ГАИ.

«По предварительным данным, 25 ноября около 16:40 часов на 15 км автодороги „Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск“ водитель мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем „Фольцваген Джета“ на изгибе дороги вправо не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, девушка 19 лет, скончалась на месте происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.

Два пассажира машины также получили травмы, сейчас они в больнице. Сотрудники ГАИ выяснили, что у водителя не было прав. Кроме того, никто в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности.

