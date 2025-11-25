Битвы титанов и аутсайдеров: прогноз на матчи 5 тура Лиги чемпионов 2025/26

Матчи пятого тура Лиги чемпионов 2025/2026 запланированы на 25 и 26 ноября 2025 Фото: IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images / Global Look Press

На этой неделе 25 и 26 ноября в Европе пройдут матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. 18 поединков определят расклад сил на экваторе группового турнира, где за путевки в плей-офф борются 36 команд. Спортивный обозреватель Амир Халиков представил свой взгляд на ключевые противостояния тура — подробнее в материале URA.RU.

Первый игровой день пятого тура Лиги чемпионов 2025/26: матчи 25 ноября, прогноз

«Аякс» — «Бенфика» (20:45 МСК)

Матч двух главных разочарований сезона откроет вторничную программу. «Аякс» и «Бенфика» занимают последние, 36-е и 35-е места в турнирной таблице соответственно, не набрав ни одного очка после четырех туров. Амстердамцы забили всего один мяч и пропустили 14, португальцы имеют показатели 2:8.

«Две очень слабые команды в Лиге чемпионов будут решать, кто из них более несостоятелен, — считает Амир Халиков. — Обе команды в этом сезоне играют совсем не так, как от них ожидали. Ничья кажется наиболее реальным исходом матча».

Для «Аякса» это первый сезон после масштабной перестройки состава, а «Бенфика», занявшая второе место в чемпионате Португалии, явно недооценила уровень европейских соперников в новом формате турнира.

«Галатасарай» — «Юнион» (20:45 МСК)

Турецкий гранд с 9 очками занимает 9-е место и находится в зоне плей-офф. Немецкий «Юнион» идет 28-м с 3 очками после одной победы и трех поражений.

«Галатасарай заметно прибавляет и выглядит явным фаворитом в этом матче, — отмечает эксперт. — „Юниону“ будет сложно, тем более они играют в гостях».

Виктор Осимхен, лидер бомбардирской гонки с 6 голами, в отличной форме и будет главной угрозой для обороны берлинцев. Стамбульская команда дома всегда создает невероятную атмосферу, что дает дополнительное преимущество.

«Наполи» — «Карабах» (23:00 МСК)

После 4 туров Лиги чемпионов «Наполи» набрал 4 очка и занимает 24-е место в таблице Фото: IMAGO/Antonio Balasco / Global Look Press

«Наполи» Антонио Конте занимает 24-е место с 4 очками (1 победа, 1 ничья, 2 поражения), а азербайджанский «Карабах» находится на 15-й позиции с 7 очками, что выглядит сенсационно.

«Явный фаворит, конечно же, „Наполи“, — прогнозирует Халиков. — „Карабах“ очень хорош дома, но в гостях им не хватит сил обыграть подопечных Антонио Конте».

Итальянцы обязаны побеждать, чтобы не потерять шансы на выход в плей-офф. «Карабах» же после победы над «Ференцварошем» в квалификации продолжает удивлять.

«Марсель» — «Ньюкасл Юнайтед» (23:00 МСК)

«Ньюкасл» с 9 очками идет шестым (3 победы, 1 поражение), «Марсель» — 25-й с 3 очками.

«Еще одна интересная встреча нас ждет во Франции, — говорит обозреватель. — „Ньюкасл“ выглядит предпочтительнее, чем „Марсель“, который в этом сезоне Лиги чемпионов одержал лишь одну победу».

Энтони Гордон (4 гола) и Харви Барнс (3 гола) в отличной форме. Английский клуб стремится закрепиться в топ-8, а французам нужна победа для сохранения надежд.

«Буде-Глимт» — «Ювентус» (23:00 МСК)

Норвежцы на 29-м месте с 2 очками, туринцы — 26-е с 3 очками (0 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

«„Буде-Глимт“ дома всегда создает проблемы гостям, — анализирует Халиков. — В этот раз к ним едет „Ювентус“. Проблемы „Ювентуса“ никуда не делись. „Ювентус“ не тот, что раньше, последние их матчи — явное тому доказательство. Здесь сложно выявить победителя: „Ювентус“ нестабилен, „Буде-Глимт“ за счет родных стен и климата может выцарапать ничью».

Душан Влахович забил 3 гола, но итальянцы разочаровывают в атаке. Норвежцы после разгрома «Штурма» (6:2) в квалификации верят в свои силы.

«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» (23:00 МСК)

Дортмундцы на 14-м месте с 7 очками выглядят нестабильно, «Вильярреал» — 32-й с 1 очком.

«„Вильярреал“ выглядит совсем неубедительно, тем более играя в гостях в Дортмунде им явно не хватит сил, — уверен эксперт. — Явный фаворит этого матча — клуб из Дортмунда».

Испанцы получили дополнительное место через коэффициент страны, но явно не готовы к такому уровню. Феликс Нмеча (3 гола) поведет «Боруссию» вперед.

«Челси» — «Барселона» (23:00 МСК)

После четырех туров «Челси» и «Барселона» набрали по семь очков и на данный момент идут вне зоны прямого попадания в 1/8 финала Фото: IMAGO/David Klein / Global Look Press

Центральный матч вторника. «Челси» — 12-е место с 7 очками, «Барселона» — 11-е также с 7 очками.

«Очень интересный матч: после двух неубедительных выступлений прошлого тура обе команды будут бороться за три очка, — комментирует Халиков. — Прошло уже около двух недель после тех матчей, у „Барселоны“ вернулись вратарь Жоан Гарсия и Рафинья. Чего не скажешь о „Челси“, который лишился своего основного игрока Коула Палмера. По подбору игроков „Барселона“ выглядит фаворитом, но „Челси“ играет дома».

Маркус Рэшфорд (4 гола) и Фермин Лопес (3 гола) поведут атаки. «Барселона» забила 12 мячей, но и пропустила 7. Это обещает результативный матч.

«Манчестер Сити» — «Байер» (23:00 МСК)

«Сити» четвертые с 10 очками (3 победы, 1 ничья), «Байер» — 21-й с 5 очками.

«Явный фаворит этой встречи — „Манчестер Сити“, — категоричен обозреватель. — Подопечные Гвардиолы слишком хороши. Последняя игра дома „Байера“ против явных фаворитов „ПСЖ“ закончилась очень провально. Поэтому клуб из Манчестера будет забивать много мячей. Тем более мы видим, в какой внушительной форме сейчас Холланд».

Эрлинг Холанд с 5 голами идет вторым в списке бомбардиров. «Манчестер Сити» набрал 10 из 12 возможных очков и нацелен на прямой выход в 1/8 финала.

«Славия» Прага — «Атлетик» Бильбао (23:00 МСК)

Чехи на 30-м месте с 2 очками, баски — 27-е с 3 очками.

«Эти команды в турнирной таблице находятся рядом, поэтому игра будет интересной, — прогнозирует Халиков. — Подопечные Эрнесто Вальверде выглядят фаворитами».

Горка Гурусета забил 3 гола за «Атлетик». Обе команды борются за выживание в турнире, и эта встреча может стать ключевой.

Второй игровой день пятого тура Лиги чемпионов 2025/26: матчи 26 ноября, прогноз

«Пафос» — «Монако» (20:45 МСК)

Кипрский дебютант на 20-м месте с 5 очками, монегаски — 19-е также с 5 очками.

«„Монако“ будет фаворитом этого матча, — считает эксперт. — У „Монако“ приличная статистика в этой Лиге чемпионов, чего не скажешь о „Пафосе“, одержавшем одну победу».

«Пафос» сенсационно прошел квалификацию, обыграв «Црвену Звезду», но в княжеском клубе больше класса и опыта еврокубков.

«Копенгаген» — «Кайрат» (20:45 МСК)

Датчане — 33-и с 1 очком, казахстанцы — 34-е также с 1 очком.

«У обеих команд этой пары по ничье в Лиге чемпионов, — отмечает Халиков. — Но дома играть „Копенгагену“ будет проще, поэтому победит „Копенгаген“».

«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид (23:00 МСК)

После четырех туров «Реал Мадрид» занимает пятое место в общем рейтинге Лиги чемпионов с 9 очками Фото: IMAGO/James Baylis / Global Look Press

Греки на 31-м месте с 2 очками, мадридцы — 7-е с 9 очками.

«Греческий клуб готов принять мадридский „Реал“, — говорит обозреватель. — „Олимпиакос“, не одержавший еще ни одной победы, против мадридского клуба просто не выстоит. Набор звезд у „Реала“ покажет мастер-класс и одержит победу».

Килиан Мбаппе (5 голов) в отличной форме. «Реал» нацелен на топ-8 и не может позволить себе осечек.

«Спортинг» — «Брюгге» (23:00 МСК)

Португальцы — 13-е с 7 очками, бельгийцы — 22-е с 4 очками.

«Два очень интересных клуба, — анализирует Халиков. — „Спортинг“ дома всегда выступает замечательно. Вероятно, что ничья будет закономерным исходом, но почему-то кажется, что на чуточку „Спортинг“ будет получше».

Лиссабонцы стремятся закрепиться в зоне плей-офф, а «Брюгге» после той сенсации полон уверенности.

«Айнтрахт» — «Аталанта» (23:00 МСК)

Немцы на 23-м месте с 4 очками, итальянцы — 16-е с 7 очками.

«Еще одно интересное противостояние нас ждет в Германии, — комментирует эксперт. — „Аталанта“ в Лиге чемпионов выглядит стабильнее, чем „Айнтрахт“».

Йонатан Буркардт забил 3 гола за франкфуртцев, но «Аталанта», действующий победитель Лиги Европы, выглядит более организованной. Бергамасски имеют отрицательную разницу мячей (-2), но стабильны в обороне. «Айнтрахту» необходимы очки для сохранения шансов, что обещает открытую игру. Итальянцы в гостях способны наказать за ошибки.

«ПСЖ» — «Тоттенхэм» Хотспур (23:00 МСК)

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2024/25 31 мая 2025 года Фото: Alessio Marini / Keystone Press Agency / Global Look Press

Парижане — пятые с 9 очками, «шпоры» — 10-е с 8 очками.

«Парижский клуб, хоть и проиграл в прошлом туре, потеряв Хакими, все равно будет фаворитом в этой игре, — уверен Халиков. — Во-первых, игра дома, во-вторых, мастерство определенных футболистов гораздо выше, чем у „Тоттенхэма“».

«ПСЖ» забил 14 мячей — лучший показатель вместе с «Баварией», но и пропустил 5. «Тоттенхэм» еще не проигрывал (2 победы, 2 ничьи) и может удивить в Париже.

«Ливерпуль» — ПСВ (23:00 МСК)

Мерсисайдцы — восьмые с 9 очками, голландцы — 18-е с 5 очками.

«„Ливерпуль“ имеет серьезные проблемы и выглядит совсем ужасно, — отмечает обозреватель. — Хотя в Лиге чемпионов играет получше, чем в АПЛ. Команда Слота может сыграть совершенно по-разному. ПСВ, как обычно, в своей манере будет играть в свой футбол». ПСВ с 9 забитыми голами способен создать проблемы.

«Атлетико» Мадрид — «Интер» (23:00 МСК)

«Атлетико» — 17-е с 6 очками, «Интер» — третий с 12 очками и без поражений.

«Две абсолютно одинаковые по стилю игры команды, — говорит Халиков. — Хотя „Интер“ не проиграл ни одной игры, но играет сейчас с серьезным соперником. „Атлетико“ бывает разным, но в Лиге чемпионов они настроены побеждать».

Лаутаро Мартинес (4 гола) и Маркос Льоренте (3 гола) поведут атаки своих команд. «Интер» пропустил всего 1 гол — одна из лучших оборон турнира. Это обещает тактическую борьбу.

«Арсенал» — «Бавария» (23:00 МСК)

За четыре тура ЛЧ 2025/26 «Арсенал» не пропустил ни одного гола Фото: IMAGO/David Klein / Global Look Press

Центральный матч тура. Оба клуба идут без поражений: «Арсенал» второй с 12 очками, «Бавария» — лидер также с 12 очками.

«Центральный матч этого тура, — подчеркивает Халиков. — Обе команды идут без поражений в Лиге чемпионов. Явного фаворита как такового нет — обе команды хороши. „Арсенал“ невероятен на стандартах, „Бавария“ хороша в игре. Ничьи, думаю, не будет, потому что каждый из клубов будет бороться только за победу в этом матче. Но прогнозирую, что „Бавария“ на один мяч окажется сильнее „Арсенала“».

Габриел Мартинелли забил 3 гола за «Арсенал», у которого лучшая оборона (0 пропущенных). Гарри Кейн (5 голов) возглавляет атаку «Баварии», которая забила 14 мячей. Битва лидеров определит фаворита на прямой выход в 1/8 финала.

Турнирная ситуация в Лиге чемпионов сезона 2025/26

Мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов сезона 2025/26 Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. / Global Look Press

После четырех туров в топ-8, дающем прямой выход в 1/8 финала, идут «Бавария», «Арсенал», «Интер» (по 12 очков) и «Манчестер Сити» (10 очков). Места с 9-го по 24-е гарантируют участие в раунде плей-офф.

Зона плей-офф включает «ПСЖ», «Ньюкасл», «Реал», «Ливерпуль», «Галатасарай» (по 9 очков), «Тоттенхэм» (8), «Барселону», «Челси», «Спортинг», «Боруссию» Дортмунд, «Карабах», «Аталанту» (по 7), «Атлетико» (6), ПСВ, «Монако», «Пафос», «Байер» (по 5), «Брюгге», «Айнтрахт», «Наполи» (по 4).

В зоне вылета — «Марсель» (3), «Ювентус» (3), «Атлетик» (3), «Юнион» (3), «Буде-Глимт» (2), «Славия» (2), «Олимпиакос» (2), «Вильярреал» (1), «Копенгаген» (1), «Кайрат» (1), «Бенфика» (0), «Аякс» (0).

После пятого тура станет ясно, кто из лидеров закрепится в топ-8, а кто из аутсайдеров сохранит шансы на плей-офф. Новый формат с 36 командами делает каждое очко на вес золота.

Где смотреть Лигу чемпионов в России и расписание следующих туров

После четырех туров у «Барселоны» и «Челси» одинаковое количество очков — по семь Фото: Javier Borrego / Keystone Press Agency / Global Look Press

В России все матчи Лиги чемпионов сезона 2025/2026 транслирует онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны по подписке во вкладке «Спорт». Сайт «Спорт-Экспресс» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей.