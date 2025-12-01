VIP-поздравление с Новым годом: Дед Мороз на дом в Челябинске подорожал вдвое

Одно из самых дорогих поздравлений Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 15 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске цены на новогодние поздравления от Деда Мороза на дом выросли за год в 2,2 раза. Если в прошлом году экспресс-визит главного новогоднего героя можно было заказать в среднем за 1600 рублей, то в 2025-м — уже за 3600 рублей. URA.RU изучило предложения челябинских аниматоров и сервисов объявлений и выяснило, где можно заказать Деда Мороза-альпиниста, сколько стоят научные шоу, и как формируются прайс-листы на праздничные выезды.

Дед Мороз-альпинист: поздравление через окно за 5000 рублей

Одним из самых необычных вариантов стал «воздушный» визит. На «Авито» предлагают поздравление от Деда Мороза-альпиниста стоимостью от 5000 рублей. Аниматор спускается к окну или балкону и передает подарок через стекло, а за 7000 рублей заходит в квартиру и проводит мини-программу продолжительностью 10–15 минут.

В Челябинске предлагают поздравление Деда Мороза-альпиниста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Услуга доступна только в домах до 12 этажей, если есть доступ на крышу и позволяет погода: без сильного ветра, осадков и гололеда. Все действия выполняют промышленные альпинисты, которые работают со страховкой и соблюдают меры безопасности.

Деды Морозы с «Авито»: широкий диапазон цен и программ

В стандартную программу за 3000 рублей входит 15–20 минут игр, хоровод, поздравления, зажигание огоньков и вручение подарка. Аниматоры фотографируются с детьми и проводят мини-конкурс стихов. Средняя стоимость новогоднего визита — от 2500 до 5000 рублей в зависимости от даты.

Дед Мороз великан обойдется в новогоднюю ночь в 3900 - 6000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых популярных аниматоров-великанов ростом 215 сантиметров предлагает поздравление за 1900 рублей до 19 декабря. С 20 по 28 декабря цена повышается до 2500 рублей, 29 декабря — 2800, 30 декабря — 2900 рублей. В новогоднюю ночь стоимость растет уже по часам — от 3900 до 6000 рублей к полуночи и после.

Другое объявление на «Авито» предлагает поздравление длительностью 20–25 минут: знакомство, две-три игры, загадки, хоровод, стихотворение от детей и вручение подарка. Стоимость меняется ежедневно начиная с конца декабря — 27 декабря программа обойдется в 3000 рублей, 28 декабря — 4000, 29 и 30 декабря — 5000, а 31 декабря — 6000 рублей.

Премиальные Деды Морозы: тарифы до 15 тысяч рублей

Опытные аниматоры в среднем просят 3500 рублей за экспресс-программу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые студии праздника предлагают усложненные программы. Аниматоры с 12-летним опытом оценивают свои поздравления в 4000 рублей до 15 декабря, затем — в 5000 с ростом до 5500 рублей 30 декабря. В Новый год расценки также растут по часам, и с 23:00 до 01:00 визит Деда Мороза уже обойдется в 15 000 рублей.

Из самых бюджетных вариантов на «Авито» — актер без Снегурочки на 11 минут, включая игру на музыкальном инструменте и использование светодиодного посоха, обойдется в 2000 рублей. До 22 декабря услуга обойдется в 1000 рублей.

Экспресс-поздравления и научные шоу: фокусы, химические опыты и премиум-костюмы

Компания «Созвездие» предлагает визит Деда Мороза и Снегурочки от 4500 рублей за экспресс-программу продолжительностью 15 минут. В нее традиционно включены игры, стихи, поздравления и вручение подарков.