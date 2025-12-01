Челябинск и Пермь вошли в список городов с повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ

В 34 субъектах России уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В перечень городов с повышенным уровнем распространенности ВИЧ-инфекции включены Челябинск и Пермь. В 34 российских регионах уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека превышает среднероссийский. Исследование ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, провел проект «Если быть точным».

«Наиболее высокая распространенность отмечается в Кемеровской, Томской и Челябинской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. К регионам с тяжелой эпидемиологической обстановкой также относятся Ленинградская область, Республика Коми, Иркутская область, Пермский край и Чукотский автономный округ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные проекта.

Рейтинг регионов был сформирован с использованием информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзором. При его составлении были приняты во внимание следующие показатели: количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции на каждые десять тысяч прошедших обследование человек, процент беременных женщин с ВИЧ от общего числа завершенных беременностей, а также процент лиц с ВИЧ, проходящих антиретровирусную терапию.

Продолжение после рекламы