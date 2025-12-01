Год Лошкина, выборы семи глав, громкие задержания и рекорд «Трактора»: 11 челябинских событий недели

Алексей Лошкин отметил, что в Челябинске за год отремонтировали 3% коммунальных сетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом политических событий запомнилась минувшая неделя в Челябинской области. В семи районах избрали новых глав. Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитался о проделанной за год работе. Сотрудники ФСБ и МВД продолжили раскрывать преступные схемы. Задержали лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна, майнера Максима Яцуна за мошенничество с электроэнергией, членов этнической ОПГ за хищение выплат участникам СВО. Об этих и других событиях читайте в материале URA.RU.

Лошкин провел первую пресс-конференцию в качестве мэра

Алексей Лошкин рассказал о ключевых изменениях в жизни города за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин на пресс-конференции подвел итоги первого года работы, отметив успехи в модернизации тепловодоснабжения (отремонтировано 102 км сетей) и передачу домов от УК «Укико» в «Челябинск». Он сообщил о завершении ремонта улицы Братьев Кашириных до конца года, планах запуска платных парковок с июня 2026 года, благоустройстве набережной Миасса и реконструкции площадки «Гулливер». Также анонсированы создание нового предприятия по отлову собак с февраля 2026 года, музея в «немецком квартале» и комплексное развитие территории на Свердловском проспекте. URA.RU посвятило пресс-конференции большой материал.

Текслер уволил находящегося под следствием главу миндора Нечаева

Губернатор Челябинской области снял с должности министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Нечаев, задержанный в феврале сотрудниками УФСБ по делу о растрате госбюджета (связанному с периодом руководства регионом Бориса Дубровского), был отстранен от работы. Вместе с ним были задержаны его предшественник Дмитрий Микулик и предприниматели Александр Зырянов и Константин Зарипов. Постановление об увольнении опубликовано на официальном портале правовой информации.

Продолжение после рекламы

А глава комитета по культуру администрации Челябинска ушла в отставку

Элеонора Халикова ушла, проработав в системе городского управления культуры 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник городского комитета по культуре Челябинска Элеонора Халикова уволилась 27 ноября после семи лет работы на должности. Об этом сообщили в мэрии. Руководитель была назначена в 2019 году экс-мэром Владимиром Елистратовым. Она окончила актерский факультет ГИТИСа и факультет государственного управления ЧелГУ, начала карьеру в 2007 году со студии «Остров», а с 2010 года работала в системе управления культуры, пройдя путь от специалиста до руководителя.

За неделю — выборы семи глав в муниципальных округах

Местные депутаты выбрали глав своих территорий. Руководителем Верхнеуральского муниципального округа в третий раз им стал Сергей Айбулатов. В Нагайбакском округе парламентарии поддержали действующего главу Егора Тимофеева, в Кунашакском округе — также уже занимающего должность Рамиля Вакилова, в Еткульском муниципальном районе — Юрия Кузьменкова. Избавились от приставки врио чиновник правительства Челябинской области Арсений Куличков, став главой Троицкого муниципального округа, и Александр Васильев в Катав-Ивановском округе. Поднялся с должности первого заместителя главы муниципалитета глава Варненского района Евгений Парфенов.

Депутаты ЗСО одобрили повышение транспортного налога

Владельцы автомобилей будут платить более высокий налог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания одобрили изменения в закон «О транспортном налоге». С 2027 года ставки повысятся: для легковых автомобилей до 100 л.с. — 10 рублей за лошадиную силу, 100–150 л.с. — 27 рублей; для мотоциклов и мотороллеров до 20 л.с. — 10 рублей, до 35 л.с. — 20 рублей. Льгота для грузовых автомобилей старше 10 лет и до 150 л.с. снижается с 40% до 20% от базовой ставки (владельцы будут платить 80% вместо 60%). Изменения направлены на пополнение дорожного фонда. Несмотря на повышение, налог остается одним из самых низких в России.

А Мишустин утвердил рост тарифов ЖКХ в Челябинской области в 2026

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации установлен максимальный уровень индексации коммунальных платежей в Челябинской области на 2026 год. Согласно документу, подписанному председателем Михаилом Мишустиным, данный показатель составит 15,7%. Власти предусмотрели ограничение среднего роста платежей в регионе с 1 января 2026 года на уровне 1,7%. Значительное увеличение стоимости услуг ожидается осенью: с 1 октября 2026 года предельный индекс индексации для Челябинской области будет равен 14%.

Задержание криминального авторитета Варосяна

Варосян был осужден за мошенничество и отбыл срок в колонии-поселении Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД задержали лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна, подозреваемого в создании межэтнической преступной группировки, вымогательстве и запрещенной деятельности. Центральный райсуд отправил его в СИЗО до 26 января 2026 года по обвинению в вымогательстве под угрозой насилия (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Варосян, уроженец Армении 1985 года рождения, гражданин РФ, работает коммерческим директором в армянском культурном центре, женат, имеет троих детей. Ранее в 2014 году он участвовал в групповом вымогательстве долгов с угрозами и оружием, получив условный срок. У него были конфликты с азербайджанской диаспорой и чеченцами, он вытеснил конкурента и в 2017 году безуспешно пытался получить статус «вора в законе».

Продолжение после рекламы

Задержание майнера Яцуна

Сотрудники УФСБ разгромили майнинговую ферму, принадлежащую Максиму Яцуну, сыну политика Андрея Яцуна. Вместе с сообщниками он мошенничал, предоставляя ООО «Уралэнергосбыт» подложные документы с заниженными данными о потреблении электроэнергии для майнинга, причинив ущерб свыше 121 млн рублей. Максим предоставлял площадку для оборудования третьим лицам, никто не платил за энергию. Возбуждено дело о мошенничестве. Кроме того, он уже обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве дома в Миассе как владелец ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“». Андрей Яцун — политик, баллотировавшийся в гордуму Челябинска, заксобрание, Госдуму и даже на пост президента РФ в 2018 году.

Задержание этнической ОПГ

Задержаны члены этнической ОПГ, специализирующихся на хищении выплат у участников СВО. Семеро фигурантов заключены под стражу. Злоумышленники подбирали асоциальных кандидатов, обеспечивали их жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны, после чего оформляли доверенности на счета потерпевших, привязывали свои карты и заключали фиктивные браки для получения компенсаций за ранения или гибель. Возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков изъяты три автомобиля, около 60 телефонов, банковские и сим-карты, а также другие доказательства.

Задержание адвокатов

В Челябинске задержаны адвокаты Галина Глазунова, Игорь Морозов и Александр Урычев. Морозов обвиняется в разглашении государственной тайны по ч. 1 ст. 283 УК РФ: с мая по август 2025 года, представляя интересы доверителя в деле об аннулировании вида на жительство, он раскрыл секретные сведения. Перед ним задержаны Александр Урычев (посредничество во взятках) и Глазунова (подробности неизвестны).

Рекорд «Трактора» в матче с «Драконами»

Рафаэль Рише указал, что его предшественник Бенуа Гру три раза проигрывал «Драконам Фото: Павел Сидоров © URA.RU