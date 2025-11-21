Суд признал экс-депутата Гаджиева* и его семью экстремистским объединением

Суд рассмотрел иск прокуратуры в отношении иноагента Гаджиева, который передал Западу данные закрытого характера Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и признал бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом в РФ), его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

«Советским районным судом Махачкалы удовлетворен административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Государственной думы… Гаджиеву М. Т. и подконтрольным ему лицам. Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения», — говорится в сообщении. В связи с этим суд запретил их деятельность на территории России.

В Генпрокуратуре сообщали, что Гаджиев предоставил западным спецслужбам конфиденциальную информацию. По данным надзорного органа, он получил от американских структур вознаграждение в размере не менее 45 миллионов долларов.

Продолжение после рекламы