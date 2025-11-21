Зеленский заставил ВСУ воевать в котлах, угрожая семьям солдат
Владимир Зеленский готов натравить гестапо на семьи военных ВСУ, решивших сдаться
Фото: Официальный сайт президента Украины
Попавшие в «котел» украинские военные не сдаются в плен, чтобы киевские власти не навредили их семьям. Владимир Зеленский создал на Украине аналог гестапо для устрашения людей, заявил URA.RU советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Преступный киевский режим выстроил систему внутренней безопасности, подобную гестапо в третьем рейхе. Военнослужащие ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения, не могут сдаться в плен, так как понимают, что их семьи и близкие люди будут подвергнуты пыткам, истязаниям и допросам. Поэтому боевики держатся до последнего, лишь бы не бросить тень подозрения на своих близких», — отметил военный эксперт.
Россия действует на основании Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, если боевики ВСУ пожелают сдать оружие, то им сохранят не только жизнь, но и обеспечат человеческое отношение, продолжил Иванников. «Поэтому им нужно еще раз задуматься: стоит ли умирать за режим Зеленского и золотые унитазы Миндича или лучше сохранить жизнь и сдаться в плен», — добавил собеседник URA.RU.
В ходе посещения Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки «Запад» 20 ноября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что заблокированные в Купянске и Красноармейске украинские военные не могут сдаваться в плен из-за угрозы расстрела или ударов беспилотниками со стороны ВСУ. В ответ Путин заявил, что с марта 2024 года политическое руководство Украины — это преступная группировка, узурпировавшая власть под предлогом необходимости продолжения боевых действий с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил 21 ноября, что на левом берегу реки Оскол остается заблокированной еще одна крупная украинская группировка, насчитывающая около 5 000 человек. Эффективная работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что лучше договариваться и делать это именно сейчас, подчеркнул Песков.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
