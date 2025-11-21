Логотип РИА URA.RU
США разрешили российским банкам участвовать в проекте АЭС «Пакш 2»

22 ноября 2025 в 00:36
Минфин США объявило о разрешении проведения операций в рамках проекта атомной электростанции «Пакш 2» с участием ряда российских финансовых учреждений. Среди них — «Газпромбанк», «ВЭБ», «Открытие», «ВТБ», «Альфа-банк» и другие кредитные организации. Об этом сказано в заявлении организации.

