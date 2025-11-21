Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Суд конфисковал активы у экс-депутата Гаджиева*

22 ноября 2025 в 00:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд вынес решение по делу

Суд вынес решение по делу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева и его семьи (признан иноагентом в РФ) суд конфисковал активы на два миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.

«Советским районным судом Махачкалы удовлетворен иск к экс-депутату Госдумы. В казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Гаджиев* предоставил западным спецслужбам конфиденциальную информацию. По данным надзорного органа, он получил от американских структур вознаграждение в размере не менее 45 миллионов долларов. Также суд признал Гаджиева, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения.

Продолжение после рекламы

*Магомед Гаджиев признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал