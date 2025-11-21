Логотип РИА URA.RU
Фицо заявил, что мирный план США по Украине сделает РФ победителем

22 ноября 2025 в 00:42
Фицо поддержал мирный план США по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, если будет подписан план США по урегулированию ситуации. Об этом он сказал на брифинге, трансляция которого проходила на странице словацкого правительства в социальной сети.

«Если этот план будет подписан, то Россия выйдет из этого конфликта полным победителем и чрезвычайно морально и экономически укрепившейся», — заявил премьер-министр Словакии. Он также напомнил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО, и отметил, что сейчас отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане США.

В Белом доме сообщили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и что существует план, который одобряет американский лидер. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но в настоящий момент предметных обсуждений нет. Он добавил, что действия ВС РФ являются принуждением украинского руководства к мирному решению, передает RT.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

    22 ноября 2025 00:57
    А доплаты к этому чудесному званию будут или только аплодисменты?
