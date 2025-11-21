Суд конфисковал недвижимость экс-главы столичного департамента Кибовского

Генпрокуратура потребовала взыскать с Кибовского 15 квартир и 11 автомобилей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и членов семьи бывшего главы таможенного комитета Анатолия Круглова. Об этом сообщает РБК.

«Среди имущества, связанного с Кибовским, которое потребовала конфисковать Генеральная прокуратура, — 15 квартир, восемь нежилых помещений, 11 машино-мест, пять земельных участков и четыре загородных дома. Также надзорное ведомство требовало конфисковать 11 автомобилей и четыре мотоцикла», — сказано в сообщении.

В сообщении добавили, что у семьи Нероденкова Генпрокуратура просила конфисковать две квартиры на Остоженке, 12 земельных участков и семь домов в элитных районах Подмосковья. Генпрокуратура также требовала взыскать более 37 млн рублей с Кибовского и его бывшей супруги, полученных от операций с ценными бумагами, и обратить в доход государства более 56 тысяч обычных именных акций АО «Транспортно-экспедиционная компания».

