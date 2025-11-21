Ранее в ответ на вопрос президента РФ Владимира Путина о гуманитарных аспектах плена для военнослужащих ВСУ, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что условия для сдачи в плен украинских военных созданы, и, учитывая безвыходное положение, многие из них принимают такое решение.

Однако Герасимов указал на серьезную проблему: большинство желающих сдаться в плен находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками со стороны своих же подразделений. Причем ситуация осложняется тем, что руководство Украины не дает никаких указаний своим войскам на этот счет и это затрудняет положение тех, кто хотел бы сдаться, но боится за свою жизнь. Путин подчеркнул, что действующие власти в Киеве сохраняют свои позиции исключительно в корыстных целях. По мнению российского лидера, украинская верхушка безразлична к жизням обычных граждан и военнослужащих.