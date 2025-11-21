Войска России захватили солдат ВСУ под Северском в Донбассе
Солдат ВСУ взяли в плен
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские военнослужащие группировки войск «Южная» взяли в плен группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Северском в Донбассе. Об этом рассказали представители группировки.
«Взяли группу ВСУ из 81-й бригады. Командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши», — передает РИА Новости со ссылкой на группировку.
Ранее в ответ на вопрос президента РФ Владимира Путина о гуманитарных аспектах плена для военнослужащих ВСУ, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что условия для сдачи в плен украинских военных созданы, и, учитывая безвыходное положение, многие из них принимают такое решение.
Однако Герасимов указал на серьезную проблему: большинство желающих сдаться в плен находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками со стороны своих же подразделений. Причем ситуация осложняется тем, что руководство Украины не дает никаких указаний своим войскам на этот счет и это затрудняет положение тех, кто хотел бы сдаться, но боится за свою жизнь. Путин подчеркнул, что действующие власти в Киеве сохраняют свои позиции исключительно в корыстных целях. По мнению российского лидера, украинская верхушка безразлична к жизням обычных граждан и военнослужащих.
