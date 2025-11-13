Адвокат перечислил законы, которые «каждый день» нарушают россияне
Парковка у «зебры», публикация чужих фото и курение у подъезда могут обернуться штрафами до 3000 рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россияне ежедневно нарушают несколько законов в повседневной жизни, даже не подозревая о возможных штрафах и судебных исках. Пять самых распространенных бытовых нарушений раскрыл адвокат Илья Мартазов.
«Люди с абсолютно искренним удивлением узнают, что их обычные каждодневные поступки — то самое „да ведь все так делают“ — формально являются нарушением закона», — подчеркнул Илья Мартазов в эксклюзивном интервью Life.ru. По словам адвоката, многие граждане регулярно паркуются у пешеходных переходов, хотя за остановку ближе пяти метров к «зебре» положен штраф до 2,5 тысячи рублей. Другое распространенное нарушение — публикация чужих фотографий без согласия, что может привести к судебным разбирательствам и требованию моральной компенсации.
Нецензурная брань в общественных местах также влечет за собой ответственность — штрафы до 1000 рублей или до 15 суток ареста. Кроме того, ночные вечеринки и ремонт нарушают региональные законы о тишине и могут обойтись нарушителям в сумму до 3000 рублей. Также адвокат напомнил, что курение в подъездах и ближе 15 метров от входов в общественные здания завершает список частых нарушений с штрафом до 3000 рублей.
Мартазов объяснил, что большинство людей нарушают правила из-за сложившейся привычки и уверенности, что их действия останутся без последствий. Однако правовая грамотность помогает сохранить не только деньги, но и добрые отношения с окружающими. Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что граждане РФ также могут получить штраф за оставление вещей в подъезде, так как это нарушает правила противопожарной безопасности.
