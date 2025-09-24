Как не получить уголовный срок или штраф за свалку мусора: наказания для горожан и дачников

В России за организацию незаконной свалки опасных отходов можно получить не только административный штраф, но и реальный срок лишения свободы. Об этом сообщили юристы Наказание зависит от типа мусора и степени ущерба окружающей среде.
Уголовная ответственность наступает в случаях, когда нарушение связано с обращением экологически опасных веществ или отходов и создает риски серьезного загрязнения или заражения территории. Статья УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за нарушение правил обращения с экологически опасными отходами, если это повлекло угрозу серьезного загрязнения природы. Более подробно о том, как не получить наказание за свалки мусора — в материале URA.RU.
За несанкционированную свалку может грозить штраф до 200 тысяч
Россиянам напомнили об ответственности за выброс мусора мимо урны — нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова приводит портал Mail.ru. Административная ответственность наступает уже при первом нарушении. Штраф за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти и составить от трех до пяти тысяч рублей. А если выброшенный мусор причинил вред здоровью людей или окружающей среде, штраф увеличится до пяти-семи тысяч рублей.
Эксперт добавил, что если на месте выброса мусора образуется несанкционированная свалка, гражданину может грозить штраф до 200 тысяч рублей. По словам Бондаря, повторное нарушение в течение года считается отягчающим обстоятельством и может привести к более суровым мерам, вплоть до уголовного преследования.
За выброшенный мусор можно сесть в тюрьму
За незаконную свалку опасных отходов в России можно получить не только штраф, но и реальный срок лишения свободы. Об этом сообщили юристы, опрошенные РБК. По их словам, в каждом случае ответственность зависит от вида мусора и причиненного вреда. Уголовная статья ст. 247 УК по ч. 1 применяется к случаям нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, если это повлекло угрозу серьезного загрязнения, отравления или заражения среды.
Эксперты отмечают, что за выброшенный на улице фантик или окурок уголовная ответственность не наступает. Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский объяснил, что речь идет о нарушениях правил обращения с экологически опасными веществами. Он перечислил отходы с опасными свойствами: токсичность, взрывчатость, инфекционность, радиоактивность (батарейки, ртутные лампы, растворители, просроченные лекарства, электронный мусор, медицинские отходы).
В случаях, если загрязнение такими отходами приводит к вреду здоровью человека, гибели животных или делает земли непригодными для жизни, наступает уголовная ответственность по целому ряду статей: 247 УК (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами), 250 УК (загрязнение вод), 251 УК (загрязнение атмосферы), 252 УК (загрязнение морской среды), 254 УК (порча земли). Максимальное наказание по ст. 247 — до двух лет лишения свободы.
Отдельной категорией выделяют загрязнение особо охраняемых территорий
На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России фиксируются случаи загрязнения, за которые предусмотрена отдельная уголовная ответственность. Об этом сообщил юрист Игорь Семеновский. По его словам, нарушения режима таких территорий квалифицируются по статье 262 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до исправительных работ на срок до двух лет. Он отметил, что при рассмотрении дел по этой статье суд обязан тщательно анализировать, какие именно требования режима ООПТ были нарушены.
Юрист уточнил, что к особо охраняемым территориям относятся заповедники, национальные парки и природные заказники. Для каждой категории таких объектов действуют уникальные ограничения, игнорирование которых может привести к необратимому ущербу окружающей среде. В случае выявления факта загрязнения на ООПТ расследование проводится с учетом особенностей режима объекта, что влияет на меру ответственности нарушителей.
Дачников также могут оштрафовать за мусор
Владельцев дачных и садовых участков в России могут оштрафовать за хранение мусора, неприятные запахи, порчу земли и разведение запрещенных животных. Об этом сообщила юрист Анастасия Билялова.
«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от двух до трех тысяч рублей», — приводит слова Биляловой «Прайм». Если участок превращается в свалку, сумма взыскания увеличивается до 20–50 тысяч рублей. За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.
Юрист также уточнила, что разведение на садовых участках коров, свиней и лошадей считается нецелевым использованием земли. В этом случае владельца могут привлечь к административной ответственности: если у участка есть кадастровая стоимость, штраф составит от 0,5 до одного процента этой суммы, но не менее 10 тысяч рублей, при отсутствии оценки — от 10 до 20 тысяч рублей.
