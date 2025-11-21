Логотип РИА URA.RU
В мэрии Кургана раскрыли сроки ремонта улицы Технической

Улицу Техническую в Кургане планируют отремонтировать в 2026 году
22 ноября 2025 в 01:44
В Кургане отремонтируют улицу Техническую

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорогу на улице Технической в Кургане планируется отремонтировать в 2026 году. Об этом рассказали в ответе горожанам представители мэрии.

«В 2026 году улица Техническая включена в предварительный план на текущий ремонт дорожной сети», — сообщается в комментарии представителей горадминистрации. Ответ опубликован странице ЦУР региона в соцсети «ВКонтакте».

Жители улицы Технической жаловались на разбитые дороги и ямы. Также они критиковали ямочный ремонт, который не оправдал их ожидания. Ранее заместитель губернатора Курганской области Иван Ситников во время прямого эфира сообщил о планах отремонтировать дороги в Кургане, Шадринске. Также в план дорожного ремонта попали еще семь населенных пунктов, включая Шумиху, Кетово, Петухово, Куртамыш, Глядянское, Варгаши и Белозерское.

Комментарии (1)
