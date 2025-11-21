Шумков предложил улучшить новый памятник в аэропорту Кургана

На бронемашине появится скульптура водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В международном аэропорту имени Илизарова в Кургане установили легендарную БМП-3. На новом памятнике появится скульптурный прототип водителя боевой машины. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Попросил коллег установить в открытом люке скульптурный прототип с реального механика-водителя лучшей в мире боевой машины. В шлемофоне. Сказали, сделают», — написал Шумков в своем telegram-канале.