Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Шумков предложил улучшить новый памятник в аэропорту Кургана

21 ноября 2025 в 22:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На бронемашине появится скульптура водителя

На бронемашине появится скульптура водителя

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В международном аэропорту имени Илизарова в Кургане установили легендарную БМП-3. На новом памятнике появится скульптурный прототип водителя боевой машины. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Попросил коллег установить в открытом люке скульптурный прототип с реального механика-водителя лучшей в мире боевой машины. В шлемофоне. Сказали, сделают», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Памятник боевой машине пехоты установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации Кургана. Он представляет собой корпус настоящего БМП-3, который предоставило машиностроительное предприятие Кургана. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал