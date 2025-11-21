В Кургане простятся с полковником в отставке Рожковым, работавшим в УМВД региона

В Кургане на 58 году жизни скончался полковник полиции в отставке Юрий Рожков. Прощание состоится 22 ноября в траурном зале в здании «Реквием», сообщает telegram-канал «Полиция Курганской области».

«С глубоким прискорбием сообщаем, 20 ноября на 58 году ушел из жизни полковник полиции в отставке Рожков Юрий Александрович. Прощание состоится в период с 13:20 до 14:20 часов 22 ноября в траурном зале № 2 здания ритуальной службы „Реквием“», — указано в сообщении ведомства.

Юрий Рожков родился в Кургане. В органах внутренних дел региона служил с 1991 года. Дослужился до замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области. В декабре 2021 года Рожков был назначен заместителем начальника УМВД России по Магаданской области. В 2022 году ушел в отставку и вернулся в Курганскую область. Сотрудники УМВД и бывшие коллеги выражают соболезнования семье и близким Юрия Рожкова.