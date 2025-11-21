Инспекторы ГАИ изъяли автомобиль, на котором ехал пьяный подросток в Куртамышском округе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился 18-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. У молодого человека не было водительских прав. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подросток сел за руль в день своего 18-летия. После прохождения процедуры освидетельствования факт алкогольного опьянения был подтвержден. «Даже небольшое количество алкоголя может повлиять на реакцию и координацию, что увеличивает риск возникновения ДТП», — напоминают в Госавтоинспекции. Теперь нарушителю грозят крупные штрафы за вождение в нетрезвом виде и без прав.

Установлено, что автомобиль принадлежит дяде подростка. В настоящее время решается вопрос о привлечении родственника к ответственности за передачу права управления несовершеннолетнему.