Хоккеисты клуба «Зауралье» (Курган) в упорной борьбе проиграли команде «Торос» из Нефтекамска. Об этом рассказали представители курганской команды.

«Только один раз мы забили гол в ворота „Тороса“. Но для победы этого не хватило. Счет матча 3:1 в пользу гостей из Нефтекамска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

В первом тайме счет не был открыт, но уже во второй двадцатиминутке отличился курганец Иван Козлов. У «Тороса» голы забили Тимур Валеев и Владимир Сычев, оформивший дубль.

