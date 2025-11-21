Курганские хоккеисты уступили победу команде «Торос» из Нефтекамска. Видео
Команда из Кургана проиграла домашний матч
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Хоккеисты клуба «Зауралье» (Курган) в упорной борьбе проиграли команде «Торос» из Нефтекамска. Об этом рассказали представители курганской команды.
«Только один раз мы забили гол в ворота „Тороса“. Но для победы этого не хватило. Счет матча 3:1 в пользу гостей из Нефтекамска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
В первом тайме счет не был открыт, но уже во второй двадцатиминутке отличился курганец Иван Козлов. У «Тороса» голы забили Тимур Валеев и Владимир Сычев, оформивший дубль.
Ранее ХК «Зауралье» провел победную серию из трех игр, в том числе обыграв «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1. Однако поражение от «Тороса» со счетом 1:3 прервало эту серию и стало первым проигрышем курганской команды после трех успешных матчей.
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений21 ноября 2025 22:21Играли хорошо курганцы, удачи не хватило...