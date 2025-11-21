Логотип РИА URA.RU
Курганские хоккеисты уступили победу команде «Торос» из Нефтекамска. Видео

21 ноября 2025 в 22:18
Команда из Кургана проиграла домашний матч

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккеисты клуба «Зауралье» (Курган) в упорной борьбе проиграли команде «Торос» из Нефтекамска. Об этом рассказали представители курганской команды.

«Только один раз мы забили гол в ворота „Тороса“. Но для победы этого не хватило. Счет матча 3:1 в пользу гостей из Нефтекамска», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

В первом тайме счет не был открыт, но уже во второй двадцатиминутке отличился курганец Иван Козлов. У «Тороса» голы забили Тимур Валеев и Владимир Сычев, оформивший дубль.

Ранее ХК «Зауралье» провел победную серию из трех игр, в том числе обыграв «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1. Однако поражение от «Тороса» со счетом 1:3 прервало эту серию и стало первым проигрышем курганской команды после трех успешных матчей.

