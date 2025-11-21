Кандидат в бизнес-омбудсмены, БМП-3 у аэропорта: главные новости Кургана за 21 ноября
Выходец из ЧОП Штирля проходит согласование на должность бизнес-омбудсмена Курганской области
Власти Курганской области определили кандидата на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им станет руководитель регионального центра работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Он имеет опыт в ЧОП, является членом и председателем комиссии в «Опоре России». Кандидатура находится на согласовании в федеральном центре. Предыдущий омбудсмен Алексей Чуев уволился летом 2025 года по собственному желанию, и позже возглавил КНИИСХ. О других событиях Курганской области 21 ноября — в подборке URA.RU.
Экс-судья Валерий Козлов ждет решения ВККС о мере пресечения
Силовики готовят ходатайство об аресте бывшего судьи Валерия Козлов. Работавший в органах МВД, в 1999 году стал судьей Шумихинского райсуда, затем возглавлял суды в Притобольном, Кетовском и Юргамышском районах. В октябре 2023 года ушел в отставку. Подозревается во взятках за незаконное освобождение осужденного Виталия Звонарева («Малой») по подложному медзаключению. ВККС дала согласие на дело летом 2025 года; 24 ноября рассмотрят запрос на арест. Обыски прошли в октябре, отставка приостановлена.
Прокуратуре придется изменить обвинение экс-чиновнику Кургана Галустову
Органы следствия будут во второй раз переделывать обвинение бывшему главе спасательной службы Кургана Аркадику Галустову. Накануне апелляционный суд отказал в жалобе на решение о возврате дела о пожарах в СНТ против экс-чиновника в прокуратуру. Галустов обвиняется в бездействии, которое якобы привело к пожарам в 2022 году. Ущерб превысил сто миллионов рублей. Следствие считает, что Галустов не выкосил сухостой, который загорелся и стал причиной разрушительного пожара. Также бывший чиновник якобы предоставил ложные сведения о выполненных работах. Сам экс-чиновник вину не признает.
У аэропорта Кургана установили памятник БМП-3
На парковке аэропорта «Курган» появился памятник — настоящая БМП-3 на постаменте. Технику предоставило курганское машиностроительное предприятие, работы по установке (за 1,2 млн рублей) выполнила местная компания при поддержке правительства области и мэрии. Объект привлекает внимание: люди фотографируются рядом с незагороженной машиной.
В Катайске завершили благоустройство «Катайские агаты»
В Катайске реализован проект «Катайские агаты» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и конкурса комфортной городской среды (79 млн рублей). Центральная площадь оформлена плиткой, имитирующей агаты (местные полудрагоценные камни), с зонами отдыха, фонтаном и разноцветным озеленением. Фасады зданий окрашены в тона агатов. Название выбрано по опросу жителей.
Призовой фонд конкурса «Лучший ТОС года» сократится с акцентом на помощь СВО
В Кургане изменили правила конкурса «Лучший ТОС года»: фонд уменьшен с 700 до 500 тыс. рублей, вместо трех номинаций — пять победителей, лимит для непризовых — 25 тысяч рублей. Сроки сокращены до 18 дней, отменены викторина и конкурс макетов. Главный критерий — помощь участникам СВО (материальная, специальная, социальная — по 2 балла за вид). Акцент — на благоустройство и патриотизм.
Бюджет Кургана-2026: 440 млн на дороги и магистрали
В проекте бюджета Кургана на 2026 год на капитальное строительство выделено 457 млн рублей, из них почти 440 млн — на дороги. Ключевые проекты: проспект Первомайский (207 млн), ул. Фарафонова (90 млн), ул. Пушкина (54 млн), дублер шоссе Тюнина, реконструкция ул. Пролетарской и путепровода на Галкинском переезде. Документ опубликован на сайте мэрии.
