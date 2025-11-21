Кандидат в бизнес-омбудсмены, БМП-3 у аэропорта: главные новости Кургана за 21 ноября

Выходец из ЧОП Штирля проходит согласование на должность бизнес-омбудсмена Курганской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Курганской области определили кандидата на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им станет руководитель регионального центра работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Он имеет опыт в ЧОП, является членом и председателем комиссии в «Опоре России». Кандидатура находится на согласовании в федеральном центре. Предыдущий омбудсмен Алексей Чуев уволился летом 2025 года по собственному желанию, и позже возглавил КНИИСХ. О других событиях Курганской области 21 ноября — в подборке URA.RU.

Экс-судья Валерий Козлов ждет решения ВККС о мере пресечения

Силовики готовят ходатайство об аресте бывшего судьи Валерия Козлов. Работавший в органах МВД, в 1999 году стал судьей Шумихинского райсуда, затем возглавлял суды в Притобольном, Кетовском и Юргамышском районах. В октябре 2023 года ушел в отставку. Подозревается во взятках за незаконное освобождение осужденного Виталия Звонарева («Малой») по подложному медзаключению. ВККС дала согласие на дело летом 2025 года; 24 ноября рассмотрят запрос на арест. Обыски прошли в октябре, отставка приостановлена.

Прокуратуре придется изменить обвинение экс-чиновнику Кургана Галустову

Органы следствия будут во второй раз переделывать обвинение бывшему главе спасательной службы Кургана Аркадику Галустову. Накануне апелляционный суд отказал в жалобе на решение о возврате дела о пожарах в СНТ против экс-чиновника в прокуратуру. Галустов обвиняется в бездействии, которое якобы привело к пожарам в 2022 году. Ущерб превысил сто миллионов рублей. Следствие считает, что Галустов не выкосил сухостой, который загорелся и стал причиной разрушительного пожара. Также бывший чиновник якобы предоставил ложные сведения о выполненных работах. Сам экс-чиновник вину не признает.

У аэропорта Кургана установили памятник БМП-3

На парковке аэропорта «Курган» появился памятник — настоящая БМП-3 на постаменте. Технику предоставило курганское машиностроительное предприятие, работы по установке (за 1,2 млн рублей) выполнила местная компания при поддержке правительства области и мэрии. Объект привлекает внимание: люди фотографируются рядом с незагороженной машиной.

В Катайске завершили благоустройство «Катайские агаты»

В Катайске реализован проект «Катайские агаты» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и конкурса комфортной городской среды (79 млн рублей). Центральная площадь оформлена плиткой, имитирующей агаты (местные полудрагоценные камни), с зонами отдыха, фонтаном и разноцветным озеленением. Фасады зданий окрашены в тона агатов. Название выбрано по опросу жителей.

Призовой фонд конкурса «Лучший ТОС года» сократится с акцентом на помощь СВО

В Кургане изменили правила конкурса «Лучший ТОС года»: фонд уменьшен с 700 до 500 тыс. рублей, вместо трех номинаций — пять победителей, лимит для непризовых — 25 тысяч рублей. Сроки сокращены до 18 дней, отменены викторина и конкурс макетов. Главный критерий — помощь участникам СВО (материальная, специальная, социальная — по 2 балла за вид). Акцент — на благоустройство и патриотизм.

