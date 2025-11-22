Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Шадринске вандалы снова портят благоустройство в Осеево. Фото

22 ноября 2025 в 05:13
Спортплощадка стала местом, куда заходят вандалы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В микрорайоне Осеево на улице Батуринской в Шадринске (Курганская область) вандалы в очередной раз испортили спортплощадку и общественное благоустройство. Об этом рассказали представители мэрии.

«В рейтинге, если бы он был, любимых вандалами пространств лидирует Осеево. Оторвать доску от сцены, замять оконные заглушки, сломать крепления урны — легко. Починить, понять и простить — трудно», — сообщается в паблике городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Под постом жители спросили, почему за несколько лет на площадке не смогли установить камеры, которые стоят копейки.

Ранее чиновники неоднократно сообщали о фактах вандализма в Осеево. О путях решения проблемы пока не говорилось.

Сломали часть спортобъекта

Фото: пресс-служба мэрии Шадринска

