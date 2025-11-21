Курганские спасатели нашли тело женщины после пожара в доме

После пожара в доме в деревне Верхний Суварыш Далматовского округа (Курганская область) спасатели обнаружили тело женщины. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

Пожар на 12 квадратах потушили шесть специалистов и две единицы техники. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при курении, отметили в МЧС.