Курганские спасатели нашли тело женщины после пожара в доме
21 ноября 2025 в 23:43
Пожар тушили спасатели
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
После пожара в доме в деревне Верхний Суварыш Далматовского округа (Курганская область) спасатели обнаружили тело женщины. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В деревне Верхний Суварыш полыхал жилой двухквартирный дом. При тушении спасатели обнаружили тело 63-летней хозяйки», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
Пожар на 12 квадратах потушили шесть специалистов и две единицы техники. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при курении, отметили в МЧС.
