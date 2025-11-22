Жителя Пермского края осудили на 11 лет за организацию нарколаборатории

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве наркотических средств и легализации денежных средств. Преступнику назначено наказание в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Кунгурский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по делу о незаконном производстве наркотических средств и отмывании денежных средств. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказано на сайте краевой прокуратуры. Орудия совершения преступлений и более 9 млн рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.