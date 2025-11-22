Жителя Пермского края осудили на 11 лет за организацию нарколаборатории
Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кунгуре (Пермский край) вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве наркотических средств и легализации денежных средств. Преступнику назначено наказание в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Кунгурский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по делу о незаконном производстве наркотических средств и отмывании денежных средств. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказано на сайте краевой прокуратуры. Орудия совершения преступлений и более 9 млн рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.
В период с декабря 2023 года по март 2025 года житель Прикамья стал участником организованной группы, которая занималась незаконным изготовлением и распространением наркотических средств в регионе. На территории Кунгурского муниципального округа он купил участок земли с жилым домом и гаражом, после чего обустроил там лабораторию для производства наркотиков.
