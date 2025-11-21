В пермском селе, где находится популярный курорт, нашли тело подростка
Скорая прибыла к месту обнаружения тела подростка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Усть-Качка Пермского края, где находится одноименный курорт, найдено тело подростка. Очевидцы сообщили, что к месту обнаружения погибшего была вызвана скорая.
«В Усть-Качке в районе поворота на деревню Одина обнаружено тело подростка. На место приехала скорая», — пишет Properm. По информации СМИ, погибшему было 14 лет, сейчас следственные органы регионального управления СКР разбираются в причинах произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Комарихинский Чусовского округа при странных обстоятельствах погиб 15-летний школьник. По словам местных жителей, не так давно подросток потерял мать. По факту смерти подростка следователи СУ СК по Прикамью возбудили уголовное дело.
