В пермском селе, где находится популярный курорт, нашли тело подростка

Скорая прибыла к месту обнаружения тела подростка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Усть-Качка Пермского края, где находится одноименный курорт, найдено тело подростка. Очевидцы сообщили, что к месту обнаружения погибшего была вызвана скорая.

«В Усть-Качке в районе поворота на деревню Одина обнаружено тело подростка. На место приехала скорая», — пишет Properm. По информации СМИ, погибшему было 14 лет, сейчас следственные органы регионального управления СКР разбираются в причинах произошедшего.