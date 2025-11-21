В Перми хотят создать музейный кластер

В Перми хотят создать кластер Мотовилихи, включающий в себя остатки кварталов исторической застройки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми планируется создание музейного кластера. Об этом сообщил заведующий Домом-музеем Николая Славянова Алексей Старков на заседании Ученого совета Пермского краеведческого музея, посвященного его 135-летию.

«Темой обсуждения нашей секции является также идея формирования музейного кластера Мотовилихи, включающего в себя Музей-диораму, корпоративный музей, Музей пермской артиллерии, Дом-музей Славянова, а также остатки кварталов исторической застройки Мотовилихи», — сказал Старков. Он отметил, что в регионе нет подобных площадок, хотя пермские заводы за свою историю производили множество значимых изделий.