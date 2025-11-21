В центре Перми выставлены на продажу помещения известного ресторана

Данные помещения уже предлагались к продаже в 2017 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На сайте по поиску бесплатных объявлений размещены предложения о продаже помещений. Они расположены на улице Сибирской в центральной части Перми.

«Одно из помещений находится на первом этаже, его площадь составляет 1,1 тысячи квадратных метров, а стоимость — 165 млн рублей (цена за квадратный метр — 150 тысяч рублей). Второе помещение, которое подходит для размещения ночного клуба, имеет площадь 530 квадратных метров и оценивается в 106 млн рублей», — сказано в объявлении продавца.

Согласно информации в 2ГИС, в здании работают ресторан «Кама», танцевальный караоке-бар «Баритон» и винотека Wine25. Ресторан-клуб «Кама & space jam» в настоящее время не функционирует.

