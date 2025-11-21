В банках Перми появились новые доллары

Новые купюры продают дороже, чем старые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермских банках стали продавать доллары нового образца, которые были выпущены после 2013 года. Валюту можно приобрести в разных офисах. Корреспондент URA.RU прошелся по некоторым их них, чтобы узнать, по какому курсу и на каких условиях продают купюры.

«Доллары нового образца есть в наличии в „Экспобанке“ по курсу 81,3 рубля на 21 ноября. В „Газпромбанке“ продают по курсу 84,3 рубля», — сообщил корреспондент агентства. При покупке долларов в «Газпромбанке» следует учитывать, что валюта есть только в отделении на улице Горького. К тому же новые купюры тут продают дороже, чем старые.