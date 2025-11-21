В банках Перми появились новые доллары
Новые купюры продают дороже, чем старые
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В пермских банках стали продавать доллары нового образца, которые были выпущены после 2013 года. Валюту можно приобрести в разных офисах. Корреспондент URA.RU прошелся по некоторым их них, чтобы узнать, по какому курсу и на каких условиях продают купюры.
«Доллары нового образца есть в наличии в „Экспобанке“ по курсу 81,3 рубля на 21 ноября. В „Газпромбанке“ продают по курсу 84,3 рубля», — сообщил корреспондент агентства. При покупке долларов в «Газпромбанке» следует учитывать, что валюта есть только в отделении на улице Горького. К тому же новые купюры тут продают дороже, чем старые.
Также доллары нового образца оказались в наличии в «Форабанке» на Комсомольском проспекте. Здесь их можно купить по курсу 82,3 рубля. Самый выгодный курс оказался в «Быстробанке», где американскую валюту продают за 81 рубль. Но такой курс указан только для купюр старого образца. За подбор новых придется заплатить комиссию — 3,5% от суммы обмена. За продажу старых долларов тоже есть доплаты — 1%.
