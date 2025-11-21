Пермские слухи: загадочный бизнесмен дал показания

Не бойтесь слухов - правда страшнее Фото: URA.RU

Политтусовка региона по-прежнему размышляет о новом составе правительства, но финальных решений ждать еще долго. Тем временем легендарный сенатор Алексей Пушков старается усилить свои позиции в Совфеде на фоне сплетен о сложении полномочий. В территориях мэры пытаются успеть с подготовкой к первым морозам, но при этом забывают об опасных заброшенных зданиях. Все это и многое другое — в свежих «Слухах».

Пермский сенатор пытается сохранить пост

Сенатор планирует работать в Совете Федерации и в 2026 году

Некоторое время назад в Прикамье активизировались слухи, что вслед за сенатором Андреем Климовым лишиться поста в Совете Федерации может и представитель заксобрания в СФ Алексей Пушков. На федеральном уровне задумались о его замене. Например, на бывшего сенатора, сейчас депутата ГД Игоря Шубина. «Но Пушков провел ряд переговоров, и, по крайней мере, по последним данным, он остается в Совфеде», — говорят инсайдеры.

Депутат Госдумы готовится поменять округ

Накануне старта выборов в Госдуму-2026 непонятны перспективы депутата по округу №61 Ирины Ивенских. Округ, который она сейчас представляет, контролируется в основном «Уралкалием». Год назад это предприятие, а также другой крупный местный завод «Соликамсбумпром» помогали Ивенских с кампанией. Но «Уралкалий» хотел бы своего депутата. Обсуждалось, что это может быть представитель компании в заксобрании Радмир Габдуллин, но потом от этого плана отказались. Пока вопрос открыт.

Сейчас инсайдеры говорят, что Ирине Ивенских, бывшему пермскому вице-премьеру, подыскивают или новую работу, или новый округ. Но с новой работой пока не получается. Как вариант — выдвинуть ее по округу №60, который сейчас представляет Дмитрий Скриванов. Он якобы не планирует избираться на новый срок.

Махонин держит министров в напряжении

Любителям слухов придется еще подождать финального состава правительства

Говорят, что глава Прикамья Дмитрий Махонин объявит новый состав правительства ближе к дедлайну. По закону у него есть три месяца с даты инаугурации, и они истекают 18 декабря. Инсайдеры считают, что Махонин поменяет структуру правительства с точки зрения функций вице-премьеров, поэтому тщательно обдумывает изменения. Кадровый состав обновится не сильно. При этом, согласно старому неформальному GR-закону, чиновники, находясь в неизвестности, начинают волноваться и на всякий случай работать еще лучше. Так что от тактики Махонина жители только выигрывают.

Мэр и главврачи волнуются из-за уголовного дела экс-министра

В Прикамье главврачи и один мэр волнуются из-за дела экс-министра Вадима Плотникова. Сейчас он обвиняется в получении взятки недвижностью стоимостью 17,6 млн рублей в 2021 году, когда работал главным врачом в тубдиспансере. Уголовное дело Плотникова основывается на показаниях некоего бизнесмена, который, скорее всего, уже осужден. Кто этот предприниматель, неизвестно. Из-за этой ситуации в напряжении находятся друге главврачи, кто работал на посту в то время: а не заключали ли они контракты с этим бизнесменом? Нет ли их в его показаниях?

Также в зоне риска оказался один из мэров, говорят слухачи. Он в те годы работал в министерстве здравоохранения и взаимодействовал с Плотниковым. По данным из открытых источников, таким опытом работы обладает глава одной из территорий на севере края, но о нем ли речь — пока никто не знает.

Сотрудники МЧС поругались с пермскими журналистами

Между журналистами в Перми и представителями МЧС произошел серьезный конфликт. СМИ обвинили сотрудников ведомства в хамстве и неподобающем этикету общении. В МЧС на это отреагировали весьма специфически — удалили из специального чата нескольких журналистов и даже редакторов. «За коллег вступились другие журналисты. В итоге ситуация разрешилась, но осадочек остался», — обсуждают сплетники.

Учащиеся элитной школы в Перми доводят учителей до увольнения

Поговаривают, будто в одной из элитных школ Перми учащиеся старших классов устраивают настоящий буллинг по отношению к педагогам. Доходит даже до прямых угроз, отмечает инсайдер. В итоге преподаватели не ищут защиты у руководства школы или у департамента образования, а просто берут и уходят. «И происходит все это на фоне катастрофической нехватки кадров. А школа безобразным поведением учащихся портит себе рейтинг», — негодует инсайдер.

В Лысьве чиновники не могут решить вопрос с опасной заброшкой

Жители давно требуют снести бесхозное здание

В Лысьве власти ничего не могут поделать с опасной заброшкой, которую облюбовали подростки. Школьники полюбили тусоваться в полуразрушенном здании бывшего училища № 6. Горожане не раз обращали внимание властей на то, что здание представляет угрозу, но чиновники лишь разводят руками, шепчутся слухачи. «Здание несколько раз огораживали забором, но подростки этот забор ломают. На вопрос „Почему опасное здание до сих пор не снесено?“ мэрия отвечает, что недвижимость принадлежит частному лицу и решать этот вопрос должен собственник. „Но почему мэрия не может обязать предпринимателя снести здание? Ждут, пока произойдет несчастный случай?“ — задаются вопросом слухачи.

У пермского медиахолдинга отбирают радио «Шансон»

Шепчутся, что один из крупных пермских медиахолдингов, который контролирует несколько радиостанций, в ближайшее время лишится одного из своих активов. Речь якобы идет о радио «Шансон». «Оно перейдет под контроль нового игрока на медийном рынке Перми. Это холдинг „Свежий ветер“», — уверяют инсайдеры. При этом, по их словам, частота останется прежней и переход не скажется на качестве вещания. «Сбоев не будет, пермяки, которые слушают это радио, ничего не заметят. А передача станции другим управляющим, говорят, связана с решением владельца франшизы», — убеждены слухачи.

Пермский миллиардер завез новинку из Южной Кореи

Слухачи подметили, что пермский миллиардер Александр Репин сделал хитрый ход, опередив многих конкурентов. Он завез в краевую столицу новинку. «Речь о автомобиле бренда из Южной Кореи. Эта марка машин в России не продавалась уже лет 10, а теперь возвращается под новым названием», — говорят сплетники. И добавляют, что таким образом Репин решил удовлетворить запросы многих автомобилистов. «Сейчас авторынок, в основном представлен брендами из Китая, но многие автовладельцы сомневаются в их качестве. А вот корейские марки по-прежнему пользуются повышенным спросом», — поясняют инсайдеры.

Крупнейшее пермское предприятие готовится к смене владельца

Один из ключевых налогоплательщиков в Прикамье в сфере химической промышленности может поменять собственника. Сейчас предприятие принадлежит известному бизнесмену, а его бывшие владельцы из числа пермяков входят в топ богатейших людей мира. «Говорят, что этому известному бизнесмену в какой-то перспективе придется передать прибыльный актив. По какой процедуре — непонятно. Но если вспомнить о проходящей сейчас по стране национализации, приватизация этого завода в 90-е годы точно была сомнительной», — судачат сплетники.

На крупном пермском заводе готовят смену топ-менеджера

Ходят слухи, что на одном из крупных промышленных предприятий в скором времени может смениться топ-менеджер. Причина якобы кроется в низких финансовых результатах. «Прибыль завода в течение продолжительного периода не устраивает его собственников. Сейчас, под конец года, ситуация лучше не стала», — поясняют слухачи. И добавляют, что новый директор на предприятии будет назначен, скорее всего, к январю. «Пока что акционеры определяются с кандидатурой. Предполагается, что топ-менеджером станет не кто-то местный, а варяг из Москвы», — судачат сплетники.

Пермяки переживают за пляжи

Власти нескольких городов в этом году только к глубокой осени закончили оборудование пляжей. Жители же теперь переживают, что шезлонги и настилы просто не переживут зиму. «Наверное, лежаки стоило или не ставить вовсе под зиму, или убрать до лета. Или снегом раздавит, или хулиганье наше все разломает. Так на них и не позагораем», — судачат, например, в Александровске.

В глубинке боятся морозов

Первые морозы - не за горами

Поговаривают, что несмотря на отчеты властей о готовности к зиме, в ряде городов Пермского края не везде завершены ремонты сетей, а где-то уже происходят аварии. «Люди попросту боятся замерзнуть. В Очере центр города перекопан до сих пор, у многих нет горячей воды. Там то и дело отключают отопление из-за неполадок на котельной. Отключения случаются и в Александровском, и в других округах. И это еще относительно теплый ноябрь. Что будет, когда ударят настоящие морозы…» — передают инсайдеры опасения местных жителей.

Застройка рынка уничтожит памятник архитектуры

Среди любителей архитектуры и краеведов расходится слух, что в Перми могут снести старинный особняк, известный всем как Дом купца Лаптева. Слухачи отмечают, объект культурного наследия на шоссе Космонавтов заброшен и никак не поддерживается в нормальном состоянии, и более того — территорию центрального рынка и около него активно отдают под застройку. «Это уникальное для Перми здание с арочными воротами и сложным декором из резного кирпича. В 2020 году его уже отдавали под снос, но губернатор Дмитрий Махонин позже распорядился включить его в список объектов культурного наследия. Но дом разрушается, а застройка территории высотками не дает повода для оптимизма», — говорят инсайдеры.

Бизнесмены не спешат арендовать площади в новом элитном ЖК

Говорят, что у девелопера нового элитного жилого комплекса на улице Пермской возникли проблемы с поиском покупателей для коммерческих помещений. Застройщик запросил слишком высокую цену. «Квадратный метр продают за полмиллиона рублей. Такое может себе позволить разве что столичный бизнес», — шепчутся слухачи.

Курьеры жалуются на депремирование

Выгодно ли сейчас работать курьером? Сами доставщики так не думают

Ходят слухи, что курьеров популярного сервиса доставки еды лишили сезонной надбавки. По сравнению с прошлым годом, зарплата упала на треть. «Обещали прибавку еще летом, но же конец ноября, а зарплаты не увеличились», — шепчутся сплетники.