Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Курганской области полиция нашла двух пропавших детей

22 ноября 2025 в 11:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полиция Куртамышского округа Курганской области нашла и вернула домой пропавших детей

Полиция Куртамышского округа Курганской области нашла и вернула домой пропавших детей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции в Куртамышском округе Курганской области установили местонахождение двух несовершеннолетних, которые не вернулись домой накануне вечером. Мать 11-летнего мальчика обратилась в дежурную часть, после чего были организованы поиски детей и оперативные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Около 22:00 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Куртамышский“ обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 11-летний сын не вернулся домой. Мать описала приметы ребенка. Сотрудниками полиции незамедлительно была создана поисковая группа, ориентированы все полицейские, находящиеся на службе», — сообщили в пресс-служба УМВД России по Курганской области.

В результате поисков выяснилось, что ребенок находился в компании 13-летнего товарища. Сегодня около восьми часов утра участковым уполномоченным местонахождение несовершеннолетних было установлено, дети переданы законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Продолжение после рекламы

В Курганской области не впервые происходят случаи пропажи детей. Ранее в Кетовском муниципальном округе потерялся ребенок-инвалид — его нашли в заболоченном месте, стоящим в воде по колено. Благодаря оперативным действиям спасателей тогда удалось избежать трагедии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал