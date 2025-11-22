В Курганской области полиция нашла двух пропавших детей

Полиция Куртамышского округа Курганской области нашла и вернула домой пропавших детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции в Куртамышском округе Курганской области установили местонахождение двух несовершеннолетних, которые не вернулись домой накануне вечером. Мать 11-летнего мальчика обратилась в дежурную часть, после чего были организованы поиски детей и оперативные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Около 22:00 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Куртамышский“ обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 11-летний сын не вернулся домой. Мать описала приметы ребенка. Сотрудниками полиции незамедлительно была создана поисковая группа, ориентированы все полицейские, находящиеся на службе», — сообщили в пресс-служба УМВД России по Курганской области.

В результате поисков выяснилось, что ребенок находился в компании 13-летнего товарища. Сегодня около восьми часов утра участковым уполномоченным местонахождение несовершеннолетних было установлено, дети переданы законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Продолжение после рекламы