Ямальские спасатели нашли семью с четырьмя детьми в тундре

22 ноября 2025 в 11:40
Людям понадобилась помощь из-за того, что у них сломался снегоход

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО 21 ноября возникла необходимость в эвакуации шести человек — двух взрослых и четырех детей. Причиной стал выход из строя снегохода. По информации, предоставленной пресс-службой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, операция по поиску людей была проведена в короткие сроки.

«Людей нашли, медицинская помощь им не требовалась. От эвакуации граждане отказались, так как за ними приехали родственники», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ночью 21 ноября в Надымском районе ЯНАО семья с четырьмя детьми потерялась в тундре из-за сломавшегося снегохода — они направлялись в стойбище в районе озера Сорото. Главе семьи удалось связаться со спасательной службой по спутниковому телефону.

