Ямальские спасатели нашли семью с четырьмя детьми в тундре

В Надымском районе ЯНАО 21 ноября возникла необходимость в эвакуации шести человек — двух взрослых и четырех детей. Причиной стал выход из строя снегохода. По информации, предоставленной пресс-службой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, операция по поиску людей была проведена в короткие сроки.

«Людей нашли, медицинская помощь им не требовалась. От эвакуации граждане отказались, так как за ними приехали родственники», — сообщили в telegram-канале ведомства.