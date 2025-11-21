Слухи ЯНАО: мародеры грабят новостройку

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пока губернатор Ямала Дмитрий Артюхов раздает последние указания перед «прямой линией», депутаты заксобрания приняли бюджет на ближайшие три года. У нескольких мэров возникли проблемы с уборкой городских улиц, а учителя выражают озабоченность новой методикой расчетов оплаты труда. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете — на каких инвесторов надеются ямальские бизнесмены, что происходит и почему заммэра тревожит хоббидоггинг.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Артюхов недоволен мэром

В кулуарах окружного правительства поговаривают, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов косо поглядывает в сторону мэра Ноябрьска Алексея Романова. Едва начались первые снегопады, а на него уже поступают жалобы из-за плохой уборки дорог. «Поговаривают, что глава округа уже мягко пристыдил Романова, мол в других городах как-то справляются, а у него уборка улиц превращается в критическую проблему ежегодно, несмотря на смену подрядчика. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то будут и более серьезные санкции», — поговаривают чиновники.

Главный финансист успокоил депутатов

Инсайдеры сообщают что доклад директора департамента финансов Альбины Свинцовой перед принятием бюджета произвел впечатление на депутатов нового созыва. И искренность, с которой она призналась, что бюджет принимался в жестких условиях, тоже сыграла свою роль. «Доклад Свинцовой не был сухим перечислением цифр, она разбавляла его цитатами великих людей, ясность изложения мысли отметил и спикер окружного парламента Сергей Ямкин. Впрочем, парламентарии-старожилы отметили, что у нее так проходит каждое выступление, а вот пиарщики могли бы и постараться и создать более яркую презентацию», — передают слухи из Заксо инсайдеры.

Директор депобра сдержала слово

Слухачи в депобре спорят, придется ли их директору — Зое Чернышевой готовиться к пешему походу до Москвы. С одной стороны мобильное приложение «Моя школа» уже работает. С другой — у него еще много проблем. «Формально, Чернышева обещание сдержала. И теперь окончательная отладка приложения — проблема IT-шников, так что в Москву чиновница пешком вряд ли пойдет. А вот самолетом, говорят, уже слетала», — обсуждают слухачи.

... а департамент готовит методички

Вместе с тем, руководители окружного департамента образования всех уровней ждут разбирательства в связи со скандалом, который произошел из-за недостаточной разъяснительной работы о нововведениях расчетов через «ученико-час». Сообщение о новых правилах оплаты вызвало волну критики у педагогов, которые посчитали, что новые коэффициенты могут привести к росту неравенства оплаты труда. «Сейчас власти будут обширнее и подробнее доводить информацию по новым оплатам, чтобы приглушить критику нововведений, а на всех уровнях департамента образования готовят методички, как правильно позиционировать ее. Чернышева уже пояснила и споры несколько поутихли», — говорят слухмейкеры.

КПРФ продолжит работу над бюджетом

Вместе с тем, в партийной тусовке коммунистов считают, что несмотря на принятие бюджета, работа над перераспределением средств по некоторым статьям расходов продолжится. Будто бы лидер фракции в региональном парламенте Елена Кукушкина считает, что для социальной направленности сделано не все. «По крайней мере, статью расходов на предоставление жилья КМНС можно и увеличить, а не уменьшать с 30 до 27 миллионов рублей. Может в глобальном плане изменить документ не удастся, но что-то добиться и парламентской борьбой можно, не доводя до крайностей в виде одиночных пикетов», — говорят слухачи.

Молдован отчитывается за песок,...

В курилках мэрии Муравленко болтают, что главу администрации Елену Молдован беспокоят претензии горожан из-за гололеда. Конец года, у главы города стоит много задач, за которые нужно отчитаться перед правительством, а ее при этом ее закидывают претензиями из-за очистки дорог в городе. «Претензии к Молдован отличаются от проблем Романова. У нее-то дороги чистые, а вот песка, чтобы обезопасить горожан, не хватает. Вместо решения более существенных проблем Молдован приходится отчитываться за дороги, не посыпанные песком», — рассказывают инсайдеры.

...а Жаромских тревожат сплетники

Поговаривают, что глава Надыма Дмитрий Жаромских недоволен, что его зарплату обсуждают в СМИ. «Мэру сильно не понравилось, что его доход стал поводом для публикации. Якобы нечем тут и хвастаться, учитывая, что зарплата не сильно больше, чем у простых сотрудников ТЭК. А работы и ответственности у градоначальника побольше остальных», — рассуждают источники.

Романов репетирует речь

В курилках мэрии Ноябрьска обсуждают нестандартное решение мэра Алексея Романова. Поговаривают, что он отказался от услуг спичрайтеров при подготовке традиционного новогоднего обращения к горожанам. Якобы, Романов лично работает над текстом, желая сделать его «более искренним и неформальным». «Это скрытый вызов политтехнологам из округа, которые обычно курируют все публичные выявления глав муниципалитетов. Говорят, что в кабинете мэра уже прошло несколько репетиций, а сам текст держится в строжайшей тайне, что лишь подогревает интерес к тому, что же Романов скажет в канун Нового года», — болтают сплетники.

Модное увлечение тревожит зама мэра

Слухачи гадают, действительно ли замглавы Нового Уренгоя Оксану Мурашко тревожит растущее увлечение подростков так называемым «хоббидоггингом», или она просто уходит в пиар на хайповых темах. Мурашко выпустила уже несколько постов с призывами родителям присмотреть за своими детьми. «Вроде бы она даже писала в первом посте, что увлечение на Ямале пока широко не распространилось, и можно было бы счесть ее заявления пиаром, но с другой стороны, веяния в подростковой среде расходятся быстро, тем более — это чуждая нам культура. Так что опасения Мурашко не лишены почвы, а советы она дает дельные», — считают слухачи.

Главврач не справляется с сотрудниками,...

Ходят слухи, что главврач Салехардской окружной клинической больницы Александр Добровольский не справляется с сотрудниками из-за сплетен и конфликтов внутри коллектива. «Между медиками наблюдаются токсичные отношения. Врачи открыто показывают неприязнь друг к другу. Не понятно только, почему эта проблема не решается со стороны руководства. То ли Добровольский не справляется со своими подчиненными и не может контролировать, то ли ему безразлична ситуация внутри коллектива», — рассуждают сплетники.

…а медики боятся сокращений

Источники в белых халатах обсуждают между собой якобы грядущие сокращения в перинатальном центре Ноябрьска. «Врачи недоумевают, почему ходят разговоры о сокращении штата в перинатальном центре, когда всем известно о дефиците кадров в округе. Мягко говоря, такие слухи сильно отвлекают врачей от работы. Специалистам не понятно, кого это коснется и что их ждет в будущем. Такие разговоры только портят рабочий настрой», — жалуются сплетники.

Пациенты не могут добраться до клиник

Между тем, попасть в поликлинику на Ямале становится непростым занятием. Как сообщают слухачи, некоторых пациентов из Салехарда отправляют в Лабытнанги, а жителей Губкинского и Тарко-Сале в Ноябрьск. «Представляете, как попасть из Салехарда в Лабытнанги и наоборот в условиях закрытой переправы, или проехать сотни километров из Тарко-Сале в Ноябрьск на плановое обследование? Остается надеяться на новую аппаратуру, которую власти закупят в следующем году и другие решения. Многое из замечательных планов озвучил директор депздрава Сергей Новиков в отчетном эфире. А то ездить в другие города, а то и регионы, совсем не хочется», — делятся слухмейкеры.

Ямал ждет денег от китайцев

По информации слухачей, ямальские делегаты, проходящие стажировки в Китае, рекламировали инвесторам из Поднебесной не только традиционные нефтегазовые проекты, но и возможности в сфере туризма, аквакультуры и переработки северных ягод. Особый интерес у китайских товарищей вызвали проекты по глубокой переработке оленины и производству диетических продуктов из местного сырья.

«Реальных договоренностей пока нет, а весь ажиотаж создается для того, чтобы поднять рейтинг местных предпринимателей в глазах окружных властей. Подобные „гостевые визиты“ уже не раз заканчивались лишь протокольными встречами и подписанием ни к чему не обязывающих меморандумов. Какие именно преференции готов предложить Ямал китайским инвесторам, и не скажется ли это негативно на местных предпринимателях, остается тайной за семью печатями», — сообщают источники.

Автосервисы задирают цены

Сплетники сетуют на то, что в ЯНАО сотрудники автосервисов стали выставлять за свою работу огромные ценники, которые в два раза выше, чем в остальном УрФО. Водители жалуются, что автосервисы на Ямале пользуются своей монополией и оторванностью большой земли». «Выгоднее заказать автовоз за 10 тысяч рублей и привезти машину на ремонт в Курганскую или Тюменскую область, где капитальный ремонт двигателя обойдется в сумму около ста тысяч рублей, а за те же услуги в ЯНАО придется отдать около 230 тысяч рублей, — жалуются болтуны.

Мародеры разбирают аварийную новостройку

Жители Нового Уренгоя продолжают обсуждать новостройки на улице Тундровой. Так, в частично расселенном доме жители заметили мародеров, которые регулярно подъезжают к дому на машине. «Воры, никого не стесняясь, выносят чужое имущество, например, радиаторы и рамы из квартир, где жильцы уже съехали», — утверждают очевидцы. Поговаривают также, что собственники готовят заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.

