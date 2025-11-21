В ЯНАО назначили главного кардиолога округа. Фото
Аурика Рагозина назначена руководителем кардиологической службы Ямала
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ЯНАО назначен новый руководитель кардиологической службы — Аурика Рагозина, кандидат медицинских наук с 13-летним профессиональным опытом. До переезда на Ямал она работала в ведущих медицинских центрах Югры и Москвы, а также проходила обучение в Германии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.
Руководитель кардиологической службы ЯНАО Аурика Рагозина
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО
«Кардиология всегда казалась сложной наукой. Сначала я хотела в ней разобраться, потом влюбилась, и с каждым годом это чувство становится только сильнее», — поделилась Аурика Рагозина.
Новый главный кардиолог округа является не только высококвалифицированным специалистом, но и разносторонним профессионалом — она сертифицированный нутрициолог, финансовый консультант и свободно владеет английским языком. В ближайших планах Аурики Рагозиной — внедрение новых медицинских методик, расширение возможностей и повышение качества кардиологической помощи в регионе, что особенно актуально для Арктической зоны с ее специфическими вызовами для здоровья населения.
