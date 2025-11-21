Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В ЯНАО назначили главного кардиолога округа. Фото

Аурика Рагозина возглавила кардиологическую службу Ямала
21 ноября 2025 в 20:40
Аурика Рагозина назначена руководителем кардиологической службы Ямала

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ЯНАО назначен новый руководитель кардиологической службы — Аурика Рагозина, кандидат медицинских наук с 13-летним профессиональным опытом. До переезда на Ямал она работала в ведущих медицинских центрах Югры и Москвы, а также проходила обучение в Германии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

Руководитель кардиологической службы ЯНАО Аурика Рагозина

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО

«Кардиология всегда казалась сложной наукой. Сначала я хотела в ней разобраться, потом влюбилась, и с каждым годом это чувство становится только сильнее», — поделилась Аурика Рагозина.

Новый главный кардиолог округа является не только высококвалифицированным специалистом, но и разносторонним профессионалом — она сертифицированный нутрициолог, финансовый консультант и свободно владеет английским языком. В ближайших планах Аурики Рагозиной — внедрение новых медицинских методик, расширение возможностей и повышение качества кардиологической помощи в регионе, что особенно актуально для Арктической зоны с ее специфическими вызовами для здоровья населения. 

