В ЯНАО назначен новый руководитель кардиологической службы — Аурика Рагозина, кандидат медицинских наук с 13-летним профессиональным опытом. До переезда на Ямал она работала в ведущих медицинских центрах Югры и Москвы, а также проходила обучение в Германии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

«Кардиология всегда казалась сложной наукой. Сначала я хотела в ней разобраться, потом влюбилась, и с каждым годом это чувство становится только сильнее», — поделилась Аурика Рагозина.