Ямал представил опыт мониторинга мерзлоты на конференции в Санкт-Петербурге
Владимир Пушкарев рассказал о ямальской системе мониторинга вечной мерзлоты
Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев выступил на третьей отраслевой конференции «Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемерзлых грунтах» в Санкт-Петербурге, где представил региональный опыт по мониторингу и адаптации к изменениям вечной мерзлоты. В своем выступлении он также подчеркнул необходимость принятия федерального закона о мерзлоте, об этом Пушкарев сообщил в своем telegram-канале.
«Рассказал об опыте Ямала по мониторингу изменения состояния многолетней мерзлоты и выработке адаптационных подходов. С 2018 года активно ведется работа в этом направлении», — отметил сенатор.
Ямал стал первым регионом, включенным в государственную систему мониторинга мерзлоты — здесь была пробурена первая скважина, а сейчас функционирует 16 пунктов наблюдения. В округе 52 объекта капитального строительства оснащены системами геокриологического мониторинга с 350 термометрическими скважинами, передающими данные в реальном времени. Параллельно ведется разработка цифровых инженерно-геокриологических карт для ключевых населенных пунктов. По инициативе сенатора в 2024 году создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с состоянием многолетней мерзлоты.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым. «Вечная мерзлота тает? Проблема создается?» — поинтересовался Путин, начиная разговор издалека. Артюхов признался, что для региона это не настолько острая проблема, чтобы быть главной темой. «Но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения, — отметил глава округа.
