Популярный российский стендапер и актер приедет выступать в Салехард

Стендапер выступит в арт-резиденции «Полярис» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Любителей стендапа в декабре ждет выступление одного из самых ярких представителей российского комедийного жанра Стаса Старовойтова. Актер и стендап-комик приедет в Салехард 11 декабря.

«Новая программа от мастера комедии», — говорится в афише мероприятия на странице My StandUp «ВКонтакте». Актер фильма «Батя» и «Батя 2», а также главный герой сериала «СТАС» выступит 11 декабря в арт-резиденции «Полярис».

Начало мероприятия в 19:00. Концерт предназначен для аудитории 18+.