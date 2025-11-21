Логотип РИА URA.RU
Популярный российский стендапер и актер приедет выступать в Салехард

Стендап-комик Стас Старовойтов выступит с сольным концертом в Салехарде
21 ноября 2025 в 19:18
Стендапер выступит в арт-резиденции «Полярис» (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Любителей стендапа в декабре ждет выступление одного из самых ярких представителей российского комедийного жанра Стаса Старовойтова. Актер и стендап-комик приедет в Салехард 11 декабря.

«Новая программа от мастера комедии», — говорится в афише мероприятия на странице My StandUp «ВКонтакте». Актер фильма «Батя» и «Батя 2», а также главный герой сериала «СТАС» выступит 11 декабря в арт-резиденции «Полярис».

Начало мероприятия в 19:00. Концерт предназначен для аудитории 18+.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 ноября в Салехарде выступит группа NLO. Коллектив известен энергичными танцевальными треками с этническим вкраплениями. 

