Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Торговый павильон у кладбища появится в самом южном городе ЯНАО. Скрин

21 ноября 2025 в 20:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Схема размещения нестационарных торговых объектов в Ноябрьске изменена

Схема размещения нестационарных торговых объектов в Ноябрьске изменена

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация города Ноябрьска (ЯНАО) внесла изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающие организацию двух новых точек торговли в разных районах города. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Романов.

«В Ноябрьске будут установлены два новых торговых павильона: первый площадью 40 квадратных метров разместится на улице Ленина в районе дома 22а, второй площадью 20 квадратных метров будет расположен на территории городского кладбища на улице Магистральной», — следует из текста нормативного документа.

В соответствии с утвержденными изменениями, оба объекта предусматривают универсальный формат торговли. Параллельно администрация скорректировала параметры уже существующего торгового павильона в микрорайоне 3 на проспекте Мира. Новые торговые точки призваны улучшить обеспечение населения товарами повседневного спроса в различных частях города.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Карта-схема размещения нестационарного торгового объекта в районе дома 22а на улице Ленина

Фото: Администрация Ноябрьска

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал