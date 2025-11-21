Торговый павильон у кладбища появится в самом южном городе ЯНАО. Скрин
Схема размещения нестационарных торговых объектов в Ноябрьске изменена
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Администрация города Ноябрьска (ЯНАО) внесла изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающие организацию двух новых точек торговли в разных районах города. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Романов.
«В Ноябрьске будут установлены два новых торговых павильона: первый площадью 40 квадратных метров разместится на улице Ленина в районе дома 22а, второй площадью 20 квадратных метров будет расположен на территории городского кладбища на улице Магистральной», — следует из текста нормативного документа.
В соответствии с утвержденными изменениями, оба объекта предусматривают универсальный формат торговли. Параллельно администрация скорректировала параметры уже существующего торгового павильона в микрорайоне 3 на проспекте Мира. Новые торговые точки призваны улучшить обеспечение населения товарами повседневного спроса в различных частях города.
Карта-схема размещения нестационарного торгового объекта в районе дома 22а на улице Ленина
Фото: Администрация Ноябрьска
