Субсидии аграриям и передача техники военным: события 21 ноября в ЯНАО

На Ямале разгорается масштабный спор между властями и сельхозпроизводителями, в то же время округ продолжает активно поддерживать российскую армию. Тем временем в культурной жизни Салехарда ожидается яркое событие, а в соцсфере произошел ряд тревожных инцидентов. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 21 ноября — в материале URA.RU.

На Ямале к агрофирмам пришли с исками на десятки миллионов рублей

В Арбитражный суд ЯНАО продолжают поступать исковые заявления о возврате средств субсидий главами хозяйств. Размер предполагаемых долгов аграриев перед окружным департаментом АПК составляет от 2,7 до 32,7 млн рублей. Подробности, в том числе комментарий руководства ведомства, — в материале URA.RU.

Популярный российский стендапер и актер приедет выступать в Салехард

Любителей стендапа в декабре ждет выступление одного из самых ярких представителей российского комедийного жанра Стаса Старовойтова. Актер и стендап-комик приедет в Салехард 11 декабря.

Губернатор ЯНАО сообщил о передаче техники мотострелковым полкам

ЯНАО направил новую партию специализированной техники и оборудования для мотострелковых полков, где проходят службу ямальцы. Передача осуществлена в 10 воинских частей, включая подразделения, участвующие в боевых действиях на различных направлениях, об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

В ЯНАО потерялась семья с четырьмя маленькими детьми

В Надымском районе ЯНАО семья с четырьмя детьми в возрасте от шести до полутора лет потерялась в тундре из-за сломавшегося снегохода. Глава семьи смог связаться по спутниковому телефону со спасательной службой, сообщили URA.RU источники.

На Ямале учителя интерната жестоко обращались с детьми

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО два педагога подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей на условиях анонимности.

