В Ноябрьске на улице Цоя скончался мужчина, несмотря на помощь прохожих и медиков

В Ноябрьске на улице Цоя скончался мужчина, несмотря на помощь
21 ноября 2025 в 23:41
По словам очевидцев, горожанину стало плохо, и он упал в снег

По словам очевидцев, горожанину стало плохо, он упал в снег и скончался

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Цоя скончался мужчина средних лет. Пострадавшему пытались помочь прохожие и медики, но спасти его не удалось. Об этом сообщили очевидцы в паблик «МИГ. НОЯБРЬСК» в telegram-канале.

«Горожанину средних лет стало плохо в одном из дворов на улице Цоя — он упал в снег. Прибывшие на место медики, по словам горожан, начали реанимацию в карете скорой помощи, судя по всему, безуспешно», — пишут местные жители.

Находившиеся рядом двое мужчин и женщина вызвали скорую помощь, уложили пострадавшего на бок и укрыли его пледом. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина пытался позвонить жене и встать, но сразу же упал. Успел принять таблетку.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецтранспорт. Информация о причинах происшествия уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Приуралье (ЯНАО) следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Харсаим. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

