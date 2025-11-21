В Ноябрьске на улице Цоя скончался мужчина, несмотря на помощь прохожих и медиков

По словам очевидцев, горожанину стало плохо, он упал в снег и скончался Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Цоя скончался мужчина средних лет. Пострадавшему пытались помочь прохожие и медики, но спасти его не удалось. Об этом сообщили очевидцы в паблик «МИГ. НОЯБРЬСК» в telegram-канале.

«Горожанину средних лет стало плохо в одном из дворов на улице Цоя — он упал в снег. Прибывшие на место медики, по словам горожан, начали реанимацию в карете скорой помощи, судя по всему, безуспешно», — пишут местные жители.

Находившиеся рядом двое мужчин и женщина вызвали скорую помощь, уложили пострадавшего на бок и укрыли его пледом. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина пытался позвонить жене и встать, но сразу же упал. Успел принять таблетку.

Продолжение после рекламы

Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецтранспорт. Информация о причинах происшествия уточняется.