В Курганской области открыли Аллею Памяти героям СВО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В селе Прорывное Курганской области открыли Аллею Памяти землякам — выпускникам школы, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие жители, представители администрации, управления образования, настоятель храма, ученики и родители. Об этом сообщает администрация Звериноголовского округа.
«Эта Аллея была организована общими усилиями жителей села, родных и близких погибших ребят. За каждой фамилией — большой человеческий подвиг. Сергей Игоревич Тельминов, Владимир Денисович Ле-Фу-Ча, Сергей Валерьевич Киров, Станислав Олегович Сапожников, Николай Александрович Булаев: их имена навсегда вписаны в историю страны и малой Родины. Подвиг их будет вечно жить в памяти и сердцах», — сообщила администрация Звериноголовского округа.
Открытие Аллеи Памяти прошло в торжественной и скорбной обстановке. В почетном карауле у памятных досок стояли ученики школы. Участники почтили память героев минутой молчания и возложением цветов. Событие стало знаковым для сохранения исторической памяти в округе.
