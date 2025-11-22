Логотип РИА URA.RU
Общество

В Курганской области открыли Аллею Памяти героям СВО

22 ноября 2025 в 12:44
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Прорывное Курганской области открыли Аллею Памяти землякам — выпускникам школы, погибшим в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие жители, представители администрации, управления образования, настоятель храма, ученики и родители. Об этом сообщает администрация Звериноголовского округа.

«Эта Аллея была организована общими усилиями жителей села, родных и близких погибших ребят. За каждой фамилией — большой человеческий подвиг. Сергей Игоревич Тельминов, Владимир Денисович Ле-Фу-Ча, Сергей Валерьевич Киров, Станислав Олегович Сапожников, Николай Александрович Булаев: их имена навсегда вписаны в историю страны и малой Родины. Подвиг их будет вечно жить в памяти и сердцах», — сообщила администрация Звериноголовского округа.

Открытие Аллеи Памяти прошло в торжественной и скорбной обстановке. В почетном карауле у памятных досок стояли ученики школы. Участники почтили память героев минутой молчания и возложением цветов. Событие стало знаковым для сохранения исторической памяти в округе.

