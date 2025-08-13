«Telegram и WhatsApp* саботировали правила»: эксперты объяснили причины принятых Роскомнадзором мер

Роскомнадзор защитил россиян от мошенников в популярных мессенджерах — частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Как пояснили в Минцифры, каждая из этих платформ не соблюдала российское законодательство. Корреспонденты URA.RU задали вопросы на данную тему различным экспертам. Все их комментарии — в материале агентства.
«WhatsApp* и Telegram саботировали правила»
Меры Роскомнадзора по защите россиян от звонков в иностранных мессенджерах поддержал председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин. По его словам, платформы саботировали правила, обходя для функции вызова абонента традиционные сети операторов.
«Главная причина [принятых РКН мер] — контроль трафика. Голосовые звонки в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах идут через интернет (VoIP) и обходят традиционные сети операторов. И, что важно, они не просто „не хотят“, они активно саботируют правила, при этом легко сотрудничают с западными спецслужбами. Это должно стать для нас серьезным сигналом», — заявил Шурыгин.
По словам айти-специалиста, полная блокировка Telegram и WhatsApp в России не наступит. Он объяснил это популярностью данных мессенджеров. В то, что мессенджеры будут заблокированы, не верит и Член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян. Он отметил, что в России сегодня есть «замечательные аналоги». «Я лично сегодня пробовал один из них. Переход на отечественные аналоги — это вопрос не более, наверное, чем привычки в один-два дня», — заявил Гаспарян в разговоре с URA.RU, отметив, что повода для паники нет.
«Иностранные мессенджеры — рассадник преступности»
Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков заявил, что и в Telegram, и в WhatsApp есть пространство для преступной деятельности. Из-за этого, по мнению эксперта, нет смысла давать данным ресурсам возможность спокойно находиться на территории РФ.
«Фактически можно сказать, что данные ресурсы — WhatsApp, Telegram — там действительно совершенно очевидный для многих рассадник преступной деятельности: от мошенничества до вовлечения во всякую экстремальную, скажем так, политическую и даже диверсионную деятельность», — заявил Шлыков. По мнению эксперта, о полной блокировке мессенджеров сейчас речи не идет. Это возможно только в случае создания качественного аналога, где будут действовать «наши правила игры».
Об оправданности принятых РКН мер заявил и председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, частичное ограничение звонков в мессенджерах — своевременная и правильная мера, так как мошенникам, которые нередко являются профессиональными психологами-аферистами, проще ввести людей в заблуждение именно с помощью звонков в этих сервисах. «Вогнать людей в гипнотический транс сообщениями гораздо сложнее», — отметил Боярский. При этом, подчеркнул он, в России нужно победить само явление мошенничества, а не какие-либо конкретные платформы.
Боярский также отметил, что мессенджеры полностью игнорировали российское законодательство.
«Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников», — заявил глава комитета Госдумы.
«Мессенджеры давно заслужили принятые меры»
Советник руководителя фракции «Единая Россия» Илья Костунов также заявил, что мессенджеры юридически уже «давно заслужили» меры, принятые РКН. По его словам, сервисы не исполняют российское законодательство и отвечают не на все официальные запросы госорганов. В связи с чем можно наблюдать огромное количество «явно незаконного контента».
«Насколько известно, они не на все официальные запросы госорганов отвечают, не все требования выполняются. Иначе бы мы не видели этого огромного количества явно незаконного контента, который встречается в этих сервисах», — заявил Костунов.
Также он прокомментировал заявку Павла Дурова на регистрацию Telegram в Роскомнадзоре. По словам Костунова, раз меры введены, то, фактически, регистрации не произошло и заявка получена не была.
*WhatsApp принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.