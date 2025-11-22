Пленный боец ВСУ раскрыл правду о ситуации в окруженном Красноармейске. Видео
Военнопленный рассказал, как действительно обстоят дела на фронте со стороны ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Минобороны России обнародовали видеозапись с военнослужащим 42-й бригады ВСУ Валентином Боклаганичем, который был взят в плен в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). В своем заявлении пленный сообщил, что командование ВСУ не занимается эвакуацией раненых и погибших бойцов в данном районе.
«Наши командующие забирают деньги. Они убивают нас, потому что мы не хотим идти воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек может 20 человек в таких нормальных заливах. Наши офицеры не увозят раненых, двухсотых (погибших — прим. URA.RU) тоже не увозят», — заявил Боклаганичев в интервью для Минобороны. Видеозапись есть в распоряжении агентства URA.RU.
По его словам, как и многие другие, он оказался в рядах ВСУ в результате принудительной мобилизации и был сразу направлен на передовую без какой-либо подготовки. Мужчина сообщил о распространенности взяточничества в рядах армии противника.
Также Боклаганич призвал своих сослуживцев принять взвешенное решение и сохранить жизнь, сложив оружие. Он выразил благодарность ВС РФ, что сохранили ему жизнь, напоили и накормили. По его словам пленного, украинское командование не информирует военнослужащих о ситуации на фронте и посылает их в зону боевых действий, фактически обрекая на гибель.
20 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с участием командующих группировками «Запад» и «Юг», а также главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Последний рассказал, что условия для сдачи в плен военнослужащих противника созданы.
Кроме того, Путин подчеркнул, что с марта 2024 года киевские власти фактически представляют собой организованное преступное сообщество. По его словам, они не учитывают интересы своего государства, а также не заботятся о благосостоянии граждан и военнослужащих.
