Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Пленный боец ВСУ раскрыл правду о ситуации в окруженном Красноармейске. Видео

Пленный солдат ВСУ Боклаганич: командование не забирает тела из Красноармейска
22 ноября 2025 в 12:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Военнопленный рассказал, как действительно обстоят дела на фронте со стороны ВСУ

Военнопленный рассказал, как действительно обстоят дела на фронте со стороны ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Минобороны России обнародовали видеозапись с военнослужащим 42-й бригады ВСУ Валентином Боклаганичем, который был взят в плен в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). В своем заявлении пленный сообщил, что командование ВСУ не занимается эвакуацией раненых и погибших бойцов в данном районе.

«Наши командующие забирают деньги. Они убивают нас, потому что мы не хотим идти воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек может 20 человек в таких нормальных заливах. Наши офицеры не увозят раненых, двухсотых (погибших — прим. URA.RU) тоже не увозят», — заявил Боклаганичев в интервью для Минобороны. Видеозапись есть в распоряжении агентства URA.RU. 

По его словам, как и многие другие, он оказался в рядах ВСУ в результате принудительной мобилизации и был сразу направлен на передовую без какой-либо подготовки. Мужчина сообщил о распространенности взяточничества в рядах армии противника.

Продолжение после рекламы

Также Боклаганич призвал своих сослуживцев принять взвешенное решение и сохранить жизнь, сложив оружие. Он выразил благодарность ВС РФ, что сохранили ему жизнь, напоили и накормили. По его словам пленного, украинское командование не информирует военнослужащих о ситуации на фронте и посылает их в зону боевых действий, фактически обрекая на гибель.

20 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с участием командующих группировками «Запад» и «Юг», а также главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Последний рассказал, что условия для сдачи в плен военнослужащих противника созданы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что с марта 2024 года киевские власти фактически представляют собой организованное преступное сообщество. По его словам, они не учитывают интересы своего государства, а также не заботятся о благосостоянии граждан и военнослужащих.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал