Военнопленный рассказал, как действительно обстоят дела на фронте со стороны ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Минобороны России обнародовали видеозапись с военнослужащим 42-й бригады ВСУ Валентином Боклаганичем, который был взят в плен в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). В своем заявлении пленный сообщил, что командование ВСУ не занимается эвакуацией раненых и погибших бойцов в данном районе.

«Наши командующие забирают деньги. Они убивают нас, потому что мы не хотим идти воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек может 20 человек в таких нормальных заливах. Наши офицеры не увозят раненых, двухсотых (погибших — прим. URA.RU) тоже не увозят», — заявил Боклаганичев в интервью для Минобороны. Видеозапись есть в распоряжении агентства URA.RU.

По его словам, как и многие другие, он оказался в рядах ВСУ в результате принудительной мобилизации и был сразу направлен на передовую без какой-либо подготовки. Мужчина сообщил о распространенности взяточничества в рядах армии противника.

Продолжение после рекламы

Также Боклаганич призвал своих сослуживцев принять взвешенное решение и сохранить жизнь, сложив оружие. Он выразил благодарность ВС РФ, что сохранили ему жизнь, напоили и накормили. По его словам пленного, украинское командование не информирует военнослужащих о ситуации на фронте и посылает их в зону боевых действий, фактически обрекая на гибель.

20 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с участием командующих группировками «Запад» и «Юг», а также главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Последний рассказал, что условия для сдачи в плен военнослужащих противника созданы.