Жителям Кургана вернули воду после аварии

В дома курганцев начала возвращаться вода Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане полностью восстановлено водоснабжение после отключения в результате аварии на сети. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«После устранения аварии на водоводе диаметром 1000 мм водоснабжение восстановлено», — сообщили в «Водном союзе». В ведомстве уточнили, что специалисты завершили ремонтные работы на участке магистрали и дали воду потребителям.

По данным компании, авария произошла на одном из ключевых участков системы холодного водоснабжения, поскольку водовод такого диаметра относится к магистральным сетям. Через него подается вода в жилые дома, социальные объекты и на предприятия. Во время работ давление в сети было снижено, часть абонентов сталкивалась с полным отсутствием воды или перебоями в подаче ресурса.

