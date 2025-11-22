Жителям Кургана вернули воду после аварии
В дома курганцев начала возвращаться вода
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Кургане полностью восстановлено водоснабжение после отключения в результате аварии на сети. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«После устранения аварии на водоводе диаметром 1000 мм водоснабжение восстановлено», — сообщили в «Водном союзе». В ведомстве уточнили, что специалисты завершили ремонтные работы на участке магистрали и дали воду потребителям.
По данным компании, авария произошла на одном из ключевых участков системы холодного водоснабжения, поскольку водовод такого диаметра относится к магистральным сетям. Через него подается вода в жилые дома, социальные объекты и на предприятия. Во время работ давление в сети было снижено, часть абонентов сталкивалась с полным отсутствием воды или перебоями в подаче ресурса.
Авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм произошла в Кургане сегодня во время регламентных работ. Изначально специалисты планировали завершить их в 6:00, но возникла аварийная ситуация, и работы продолжились в непрерывном режиме до полного восстановления водоснабжения.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!