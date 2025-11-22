Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Жителям Кургана вернули воду после аварии

Жителям Кургана вернули воду после аварии
22 ноября 2025 в 13:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В дома курганцев начала возвращаться вода

В дома курганцев начала возвращаться вода

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане полностью восстановлено водоснабжение после отключения в результате аварии на сети. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«После устранения аварии на водоводе диаметром 1000 мм водоснабжение восстановлено», — сообщили в «Водном союзе». В ведомстве уточнили, что специалисты завершили ремонтные работы на участке магистрали и дали воду потребителям.

По данным компании, авария произошла на одном из ключевых участков системы холодного водоснабжения, поскольку водовод такого диаметра относится к магистральным сетям. Через него подается вода в жилые дома, социальные объекты и на предприятия. Во время работ давление в сети было снижено, часть абонентов сталкивалась с полным отсутствием воды или перебоями в подаче ресурса.

Продолжение после рекламы

Авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм произошла в Кургане сегодня во время регламентных работ. Изначально специалисты планировали завершить их в 6:00, но возникла аварийная ситуация, и работы продолжились в непрерывном режиме до полного восстановления водоснабжения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал