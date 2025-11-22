Только десятая часть жителей Курганской области регулярно посещают спортзалы

Большинство курганцев осознает пользу спорта, но им не хватает времени и мотивации Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Курганской области лишь 11% жителей регулярно посещают спортзалы и секции, а 18% населения вообще не считают нужным заниматься спортом. Такие данные следуют из опроса, в котором приняли участие более 1,1 тысячи человек. Об этом сообщает департамент здравоохранения.

«Результаты опроса показали, что 65% респондентов изредка занимаются физической культурой, 11% регулярно посещают спортзалы и секции, 1,4% занимаются профессионально, 18% не видят необходимости в спорте. Участники оценили свою физическую форму следующим образом: 59% считают ее средней, 14,5% отмечают хорошую форму, 14,5% оценивают ее как нехорошую, 7,7% считают ее плохой», — сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Опрос также показал, что почти половина курганце или 48% респондентов следят за здоровым питанием, 82% не имеют вредных привычек, 13,5% курят, а 37% имеют ограничения по здоровью. 70% опрошенных видят в спорте способ укрепления здоровья, 20% считают его образом жизни, а 49% стремятся улучшать свои достижения. Хотя большинство осознают важность физической активности, многие сталкиваются с барьерами — нехваткой времени и отсутствием мотивации. Департамент напоминает, что достаточная подвижность и регулярные нагрузки помогают снизить риск развития различных заболеваний.

