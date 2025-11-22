В Салехарде вручили медаль «Материнская слава Ямала» многодетной матери
Награду получат семьи, в которых воспитывается больше четырех детей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Салехарде местная жительница Ольга Петрова получила медаль «Материнская слава Ямала». Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства ЯНАО.
«За достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери наградить медалью „Материнская слава Ямала“ Петрову Ольгу Александровну, город Салехард», — говорится в документе. Медаль вручили в честь приближающегося Дня матери, который в 2025 году отметят 30 ноября.
Для получения награды необходимо соответствовать определенным критериям: семья должна воспитывать более четырех детей, а сама кандидатка — проживать в регионе не менее 15 лет. Помимо медали, Ольге Петровой выплатят единовременное денежное пособие в размере 50 тысяч рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!