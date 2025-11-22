Логотип РИА URA.RU
Общество

В Салехарде вручили медаль «Материнская слава Ямала» многодетной матери

22 ноября 2025 в 14:11
Награду получат семьи, в которых воспитывается больше четырех детей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде местная жительница Ольга Петрова получила медаль «Материнская слава Ямала». Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства ЯНАО.

«За достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери наградить медалью „Материнская слава Ямала“ Петрову Ольгу Александровну, город Салехард», — говорится в документе. Медаль вручили в честь приближающегося Дня матери, который в 2025 году отметят 30 ноября.

Для получения награды необходимо соответствовать определенным критериям: семья должна воспитывать более четырех детей, а сама кандидатка — проживать в регионе не менее 15 лет. Помимо медали, Ольге Петровой выплатят единовременное денежное пособие в размере 50 тысяч рублей.

