В Салехарде вручили медаль «Материнская слава Ямала» многодетной матери

В Салехарде местная жительница Ольга Петрова получила медаль «Материнская слава Ямала». Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства ЯНАО.

«За достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери наградить медалью „Материнская слава Ямала“ Петрову Ольгу Александровну, город Салехард», — говорится в документе. Медаль вручили в честь приближающегося Дня матери, который в 2025 году отметят 30 ноября.