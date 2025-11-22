Как на Ямал пришла гражданская авиация: легенда о вывозе пушнины и широкий жест губернатора Неелова

Музей полярной авиации в Салехарде Фото: Илья Московец © URA.RU

В январе 1931 года из Салехарда в Москву вылетел один из первых советских многоместных лайнеров, создававшихся для гражданской авиации СССР. Но летели в нем не пассажиры, а экспортная пушнина. Ее собирались представить на Международном пушном аукционе в Ленинграде. Так, по неофициальной версии, началась история гражданской авиации на Ямале. Ее развитие было долгим. Советкие власти не спешили вкладывать деньги в строительство гражданских терминалов и взлетно-посадочных полос за Полярным кругом. Только в эпоху перемен, в 1997 году, в аэропорту Салехарда торжественно приняли большегрузный ТУ-154. К этому времени здесь построили первую бетонную ВПП. И губернатор Юрий Неелов со всего размаху разбил об нее бутылку «Советского шампанского». Об истории развития аэропорта Салехарда — в материале URA.RU.

Под брызги шампанского: как губернатор Неелов открывал новую ВПП в Салехарде

Юрий Неелов открывает новую ВПП в Салехарде Фото: Газета «Полярный круг»

В 1994 году была уложена первая плита в основание новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) для приема большегрузных самолетов в аэропорту Салехарда. А в 1997 году хаб принял первый Ту-154. Это событие описали журналисты газеты «Полярный круг». Они же опубликовали фото, на котором губернатор Юрий Неелов вводит в эксплуатацию новую ВПП: глава региона стоит под крылом самолета и с удалью молодца размахивается, чтобы разбить об бетонное основание аэродрома бутылку «Советского шампанского». На счастье, разумеется. Для Салехарда это действительно было праздничное событие.

«Кажется, все жители Салехарда собрались в аэропорту, чтобы встретить новый тяжелый лайнер ТУ-154М, который уже вошел в салехардскую зону управления воздушным сообщением», – писала газета.

И далее: «… аэропорт Салехарда впервые принимает многотонное воздушное судно. Все радостно взволнованны». Судя по всему, волновалась не только публика, но и персонал аэропорта. Как утверждают журналисты, трап к прибывшему самолету смогли подать лишь с третьей попытки. В тот же день на аэродроме прошел митинг, губернатор Неелов поблагодарил всех, кто строил аэродромный комплекс. Для жителей Салехарда ввод новой ВПП значил многое: вскоре они смогут добираться из Салехарда до Москвы не за восемь часов с пересадками, а за какие-то два с половиной часа, до Тюмени — всего за час двадцать. Да еще и на современном пассажирском лайнере.

Но история аэропорта Салехарда — это не только открытие новых посадочных полос. Развитие гражданской авиации в Салехарде, а когда-то — Обдорске, начиналось давно, в начале 30-х годов ХХ века, в очень непростых условиях и при героических усилиях современников.

Как легендарный летчик Михеев вывозил пушнину из Обдорска

Первые годы развития гражданской авиации в Салехарде тесно связаны с экспортом советской пушнины и первым Международным пушным аукционом в Ленинграде в марте 1931 года, который проводило Всесоюзное объединение «Союзпушнина». В то время «мягкое золото» стало основным экспортным товаром СССР, приносящим валюту в страну. А для коренного населения Ямала пушной промысел всегда был одним из главных источников дохода.

Советский мех всегда высоко ценился за границей Фото: сайт «Союзпушнина»

«В то время на складах Обдорска скопилось большое количество заготовленной пушнины», — рассказывал в своей публикации Юрий Морозов (газета «Полярный круг»). Ее вывез из Обдорска в Москву легендарный летчик-испытатель Иван Михеев с механиком Монаховым на самолете АНТ-9. Это был один из первых советских многоместных лайнеров, создававшихся для гражданской авиации СССР.

«С 31 января по 6 марта 1931 года он выполнил перелеты по маршруту Москва — Тобольск — Березово — Обдорск и обратно. В зимнее время самолеты садились на лед вблизи Обдорска, летом приземлялись на берег Шайтанки (ныне — район ЦДТ „Надежда“), там до середины 50-х годов действовал сухопутный аэродром», — писал Морозов.

Первые гражданские перелеты из Салехарда в 30-е годы ХХ века

Но официально история воздушного сообщения в Салехарде началась несколько позже. В 1933 году Президиум ямальского окрисполкома указал на то, что ситуация с развитием транспортной инфраструктуры остается крайне сложной. Как отмечает историк Любовь Алексеева в своей монографии, посвященной истории ЯНАО в 30-40-е годы ХХ века, сначала была установлена воздушная линия, связывающая Свердловск и Салехард. Однако в 1932 — 1933 годах она функционировала лишь один месяц, в январе, при этом именно для вывоза пушнины. С 1932 года также начала действовать воздушная линия Тюмень — Салехард.

В июле 1934 года воздушную линию передали Главному управлению Северного морского пути (ГУСМП), созданному тогда же, и с осени того же года начались регулярные полеты. Советские самолеты моделей АНТ-7, Ф-17 и АИР-6 впервые совершали регулярные зимние рейсы в сложных северных условиях, продолжавшиеся до 15 апреля. Затем в период ледохода рейсы отменялись, а с 15 июня возобновлялись.

О том, что полеты за Полярный круг были крайне необходимы, говорят факты: по итогам зимних полетов 1934 года план был перевыполнен на 185%. Общее полетное время достигло 600 часов, а пройденное расстояние — 180 тысяч километров. Среди лучших летчиков — Антюшев, Задков и Щитков.

С 15 июня 1934 года в эксплуатации появились восьмиместные гидросамолеты МП-1. По сути, это была летающая лодка, разработанная ОКБ Бериева. Ей не нужен был аэродром, она приземлялась на воду. Кабина пилотов открытая, а пассажирские — закрытые, с иллюминаторами, разделенными грузовым отсеком. В 1936 году начались полеты по авиалиниям: Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Тамбей, Салехард — Ныда — Хальмер-Седе (Тазовский).

Николай Целибеев — легенда полярной авиации

Николай Целибеев – легенда полярной авиациии, был другом Валерия Чкалова Фото: Testpilot.

Первые полеты на Ямал связывают также с именем пилота Николая Целибеева, одного из лучших товарищей Валерия Чкалова. Он был первым, кто совершил перелет по маршруту Тобольск — Самарово (ныне — Ханты-Мансийск) и первым, кто летал по маршруту Тюмень — Обдорск (Салехард). В марте 1935 года открылась воздушная линия Самарово — Обдорск.

В 1937 году Николай Целибеев по распоряжению руководства Беломорского авиаотряда был назначен командиром звена для перелета из Архангельска в Новый Порт. Экспедиции предстояло помочь рыбакам, которые оказались в бедственном положении в Тазовской губе.

В июне 1938 года Целибеева арестовали как «члена шпионско-вредительской контрреволюционной организации», но спустя год УНКВД его дело прекратило «по реабилитирующим обстоятельствам», и летчика освободили из-под стражи. Позже Целибеев участвовал в испытаниях Су-2, во время Великой Отечественной войны «защищал небо под Москвой». Предположительно, умер в феврале 1987 года.

От первого дома для летчиков и пассажиров в Обдорске до аэровокзала в Салехарде

Вид на аэродром в Салехарде, 1970-е годы Фото: Музей имени Шемановского

Аэропорта в современном понимании тогда не было. В Обдорске возвели дом с помещениями для летчиков и пассажиров, а на аэродроме кормили горячим обедом. В Тюмени пассажиров доставляли на аэродром автотранспортом, а в Салехарде — катерами. С началом навигации на Север первым рейсом транспортировались запасы топлива и продовольствия для рабочих, летчиков и пассажиров. Рейсы назывались регулярными, но возили на них грузы и редких пассажиров, а также врачей, больных и географов.

Как отмечает Юрий Морозов, самолет воспринимался местными как диковинка: «Посмотреть на него сбегалось население поселков, куда прибывали авиаторы».

Авиация нужна была не только Салехарду. Необходимо было развивать направления дальше, на самый север. В январе 1939 года ямальский исполком направил в Главное управление гражданского воздушного флота письмо с просьбой о выделении для округа двух самолетов для полетов за полярный круг до Тамбея и Гыды.

«На севере остается невывезенной пушнина и требуется заброска крайне нужных промышленных и продовольственных товаров, на одни поездки и перевозки округ в течение года расходует свыше миллиона рублей… Единственно необходимым средством связи в течение всего года и наиболее реальным являются самолеты…». К сожалению, эти просьбы не нашли поддержки в Москве. Использование авиации для доставки грузов населению и их перевозки стало возможным значительно позже — только в эпоху нефтяного освоения, а это уже 60-е — 70-е годы.

Выставка в государственном архиве Ямала Фото: Правительство Ямала

Аэропортовая инфраструктура стал развиваться в Салехарде после Великой Отечественной войны. Только в 1961 году построили грунтовую взлетно-посадочную полосу и возвели здание аэровокзала. С ростом темпа перевозок и расширением парка авиатехники в 1971 году в Салехарде ввели в эксплуатацию металлическую взлетно-посадочную полосу. В мае 1974 года открыли рейс Салехард — Москва на Ан-24 и Як-40 с двумя посадками и продолжительностью полета около восьми часов. Это были годы освоения нефтегазовых месторождений. Коллектив салехардского аэропорта работал в круглосуточном режиме и обеспечивал обслуживание собственного парка самолетов Ан-26, Як-40, Ан-2, вертолетов Ми-8 и Ми-6.

Когда в Салехарде построят новый терминал аэропорта

Современное здание аэропорта Салехарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 1995 году было создано АО «Аэропорт Салехард», которому и предстояло заниматься организацией строительства нового пассажирского терминала с прозрачным круглым куполом. В эксплуатацию его ввели 2000 году. Пропускная способность терминала невысокая — всего 120 пассажиров в час. Аэропорт имеет всего одну взлетно-посадочную полосу и вертодром. Также он используется как аварийный аэродром для лайнеров, выполняющих трансполярные рейсы.

Проект будущего пассажирского терминала в Салехарде Фото: Правительство Ямала

С начала 20-х годов власти Ямала стали искать концессионера, который построит новый аэропортовый комплекс. К этому обязывают планы по развитию туризма в регионе, и Салехард должен стать основными воротами для турпотока и вписаться в мастер-план агломерации Салехард — Лабытнанги. Журналистам представляли несколько проектов. Один из последних создавался уже при ООО «Аэропорт Салехард» — новом владельце аэропорта, дочернем предприятии холдинга «НОВАПОРТ». Предполагается, что размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения, то есть на 30 лет.

Проект интерьера будущего терминала Фото: Правительство Ямала

В апреле 2025 года в Росавиации подтвердили, что концессионные соглашения на реконструкцию аэродромов заключены в трех аэропортах: Горно-Алтайска, Омска и Салехарда. Планируется, что новый аэропорт начнет работу в 2028 году, он сможет обслуживать 600 пассажиров в час (ранее называлась другая цифра — 200 пассажиров в час). Но к строительству пока не приступали.