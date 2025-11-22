Ледяной дождь заливает Пермский край
Через Пермь проходит вершина волны на фронте, поэтому наблюдается усиление осадков
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае наблюдаются переохлажденные и ледяные дожди, которые приводят к образованию гололедицы. Особенно сложная ситуация сложилась на юго-востоке и востоке края — там на дорогах образуется сильная гололедица. Неблагоприятные погодные условия продержатся до вечера. Об этом сообщает ГИС-центра ПГНИУ.
«В Пермском крае наблюдаются переохлажденные и ледяные дожди и гололедные явления вследствие поступления теплого воздуха по высотам при сохранении более холодного слоя у земли. На востоке края это приводит к образованию сильной гололедицы на дорогах. Такая ситуация под влиянием малоподвижной фронтальной зоны сохранится до вечера. За сутки может выпасть до 10–15 мм осадков в различных фазах», — сообщает telegram-канал центра.
Отмечается, что в северной половине Прикамья и местами по центральным районам снежный покров сохранится и не растает до вторника. Тогда, по прогнозам, ожидается очередная мощная оттепель.
