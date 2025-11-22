Главврач детской больницы в Пермском крае покинул свой пост после 45 лет работы
Главврач Левко особое внимание уделял развитию инфраструктуры детского здравоохранения в Соликамске
Главный врач детской больницы Соликамска Пермского края Николай Левко покинул свой пост. Специалист посвятил работе в данном медицинском учреждении свыше 45 лет и теперь уходит на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья.
«Известному пермскому педиатру и организатору здравоохранения Николаю Левко, посвятившему свою профессиональную деятельность юным жителям Верхнекамья, исполняется 70 лет. Николай Александрович уходит на пенсию, отдав любимому делу и единственной больнице более 45 лет.сообщается в telegram-канале Минздрава Пермского края.
В 1979 году Николай Левко после окончания педиатрического факультета ПГМИ был распределен в Соликамск. Начав работу в детской больнице педиатром-интерном, через 12 лет он возглавил учреждение. Николай Левко удостоен множества ведомственных наград, включая благодарность министра здравоохранения РФ и губернатора Пермского края, и является почетным гражданином Соликамска.
