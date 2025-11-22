Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Главврач детской больницы в Пермском крае покинул свой пост после 45 лет работы

Главврач детской больницы Соликамска Николай Левко ушел на пенсию
22 ноября 2025 в 13:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Главврач Левко особое внимание уделял развитию инфраструктуры детского здравоохранения в Соликамске

Главврач Левко особое внимание уделял развитию инфраструктуры детского здравоохранения в Соликамске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный врач детской больницы Соликамска Пермского края Николай Левко покинул свой пост. Специалист посвятил работе в данном медицинском учреждении свыше 45 лет и теперь уходит на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья.

«Известному пермскому педиатру и организатору здравоохранения Николаю Левко, посвятившему свою профессиональную деятельность юным жителям Верхнекамья, исполняется 70 лет. Николай Александрович уходит на пенсию, отдав любимому делу и единственной больнице более 45 лет. Министерство здравоохранения Пермского края благодарит Николая Александровича за многолетнюю работу по развитию детского здравоохранения Верхнекамья, профессионализм и мудрость в принятии решений, любовь к педиатрии и своему коллективу», — сообщается в telegram-канале Минздрава Пермского края.

В 1979 году Николай Левко после окончания педиатрического факультета ПГМИ был распределен в Соликамск. Начав работу в детской больнице педиатром-интерном, через 12 лет он возглавил учреждение. Николай Левко удостоен множества ведомственных наград, включая благодарность министра здравоохранения РФ и губернатора Пермского края, и является почетным гражданином Соликамска.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал