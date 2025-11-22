Главврач детской больницы в Пермском крае покинул свой пост после 45 лет работы

Главврач Левко особое внимание уделял развитию инфраструктуры детского здравоохранения в Соликамске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный врач детской больницы Соликамска Пермского края Николай Левко покинул свой пост. Специалист посвятил работе в данном медицинском учреждении свыше 45 лет и теперь уходит на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья.

«Известному пермскому педиатру и организатору здравоохранения Николаю Левко, посвятившему свою профессиональную деятельность юным жителям Верхнекамья, исполняется 70 лет. Николай Александрович уходит на пенсию, отдав любимому делу и единственной больнице более 45 лет. Министерство здравоохранения Пермского края благодарит Николая Александровича за многолетнюю работу по развитию детского здравоохранения Верхнекамья, профессионализм и мудрость в принятии решений, любовь к педиатрии и своему коллективу», — сообщается в telegram-канале Минздрава Пермского края.