Бастрыкин вновь требует доклад по делу о гибели девушки на заборе в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал еще один доклад по делу Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал еще один доклад по расследованию уголовного дела о гибели 18-летней девушки в Перми, которую нашли на заборе. Общественность выдвигает различные версии произошедшего, а виновные до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ опубликовано обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти 18-летней девушки в городе Перми. Общественностью выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе высказывается предположение о возможной причастности мигрантов и подруги к совершению преступления. До настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены», — говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Продолжение после рекламы