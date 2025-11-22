Логотип РИА URA.RU
Стало известно, где в Перми теперь можно кататься на лошадях и пони

Власти разрешили кататься на лошадях и пони только в трех парках Перми
22 ноября 2025 в 12:45
Выпас животных в Перми также ограничат

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми ввели ограничение на катание на лошадях в городе. Теперь кататься на лошадях и пони можно только в трех парках. Это Сад имени Миндовского, парк культуры на улице Маршала Рыбалко и парк имени Чехова, рассказали в МАУК «ПермьПарк»

«Для оказания услуг по катанию на лошадях и пони определено три парка. Это Сад имени Миндовского, Парк культуры и отдыха по улице Маршала Рыбалко и Парк культуры и отдыха имени А.П.Чехова. Оказание услуг возможно только при заключении договора с муниципальным учреждением, в оперативном управлении которого находятся эти территории», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее стало известно, что в Перми готовились ограничить катание на лошадях в городе. Также жителям краевой столицы планировали запретить выпас сельхозживотных на земельных участках, принадлежащих городу.

